Abruzzo Engineering e Regione, firmato il nuovo accordo triennale

Firmato il nuovo accordo triennale tra Abruzzo Engineering Spa e Regione Abruzzo. A darne notizia è l’Amministratore Unico dell’azienda regionale in house, Andrea Italo Di Biase.

“Sono grato al presidente Marco Marsilio, alla direzione generale della Regione, alla giunta regionale e in particolare modo all’assessore al Bilancio, Guido Quintino Liris, per l’attenzione posta nei confronti di Abruzzo Engineering che, con le sue professionalità, garantisce servizi tecnici e amministrativi non solo alla Regione, ma anche al Comune dell’Aquila. L’accordo, contrariamente ai precedenti, contiene garanzie di copertura finanziaria fino a due anni fa inimmaginabili ed in più, le nuove coperture, mettono sul tavolo i presupposti per rivedere i tagli del passato, fatti per tutelare i conti della società ma a discapito dei dipendenti. Ciò – prosegue Di Biase – tutela il lavoro dei nostri collaboratori e la stabilità del loro futuro e, cosa più importante, riconosce il ruolo operativo ed indispensabile della società”.

Il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre 2024, con possibilità di rinegoziazione nei due mesi prima del termine. A differenza del precedente è prevista un’anticipazione del 30% delle somme pattuite a inizio di ogni anno. “Ciò consentirà – aggiunge l’amministratore — di gestire i nostri costi fissi senza la preoccupazione di non poter pagare gli stipendi o di erogarli con ritardo. Sono oltre 150 i dipendenti di Abruzzo Engineering e sono dislocati presso tutte le sedi della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila, ricoprendo le più svariate mansioni. Il nuovo accordo quadro prevede specifici settori di servizio, eventualmente ampliabili. In particolare: energia e lavori pubblici; governo e risorse del territorio; Protezione Civile; ambiente e territorio; acque; sistemi idrici; demanio idrico e marittimo; agricoltura; infrastruttura e trasporti; attività produttive; sviluppo economico; programmazione e rendicontazione; progettazione europea; archiviazione; sistemi informativi; supporto attività ricostruzione post sisma; supporto alla gestione delle emergenze, al controllo dei rischi ed alla pianificazione, istruttoria, verifica e monitoraggio dei relativi interventi”.