Fiera dell’Epifania, annullata anche l’edizione 2022

L’AQUILA – Per il secondo anno consecutivo annullata a causa del Covid 19 la Fiera dell’Epifania. Il vicesindaco Raffaele Daniele: “La salute dei cittadini al primo posto”.

Con il vertiginoso aumento dei contagi Covid 19 è arrivata quella che ormai appariva una decisione inevitabile. Il tradizionale appuntamento con la Fiera dell’Epifania a L’Aquila è stato annullato. Si tratta del secondo stop consecutivo, dopo quello dell’anno scorso, sempre dovuto alla pandemia: “Avevamo messo in campo tutte le misure possibili – ha sottolineato il vicesindaco Raffaele Daniele a margine del Tavolo in Prefettura – per garantire uno svolgimento sicuro, ma come a poker saper lasciare una mano è importante tanto quanto vincere. L’andamento epidemiologico ci ha imposto una riflessione che mettesse al primo posto la salute dei nostri concittadini, riteniamo che dover dire di “no’’ sia un segnale di forza, non di debolezza. Ringrazio immensamente la Fiva Confcommercio per aver messo in campo un’imponente macchina organizzativa, nella consapevolezza che per molti commercianti la Fiera dell’Epifania avrebbe rappresentato un’occasione importante di lavoro”.

La comunicazione: “Si è tenuta questa mattina in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per una valutazione sullo svolgimento a L’Aquila del previsto Mercato dell’Epifania, in programma nella giornata del 5 gennaio 2022. All’incontro hanno preso parte il vice sindaco del Comune dell’Aquila e i rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Asl. Dopo aver esaminato l’andamento epidemiologico nella provincia e, nello specifico, nel comune capoluogo e dopo aver valutato l’aumento esponenziale del numero dei positivi al covid, su proposta del Comune dell’Aquila è stata ampiamente condivisa l’opportunità di annullare l’evento in questione, dando unanime apprezzamento al senso di responsabilità espresso dall’amministrazione municipale”.