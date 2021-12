Super green pass anche al bancone: “O controlli o fai i caffè, i clienti si stancano e vanno via”

Super green pass obbligatorio anche per consumare al bancone di bar e ristoranti: questa una delle principali novità introdotta con il nuovo decreto Covid.

Un obbligo, quello del super Green Pass al bancone che mette un punto alla consumazione “veloce” che fino ad ora ha consentito anche ai non vaccinati di poter frequentare bar e locali.

La novità è stata mal digerita da diversi gestori, già fiaccati dalle difficoltà del periodo e in alcuni casi “impreparati” a dover gestire controlli e clientela.

“I clienti si stancano di aspettare e vanno via”, è il commento rilasciato al Capoluogo dal titolare di un bar aquilano che ha scelto di rimanere anonimo. “Non tutti hanno la pazienza di aspettare, siamo solo in 2 a lavorare e dobbiamo gestire anche eventuali assembramenti, chiedendo alle persone di aspettare per entrare. Diventa tecnicamente impossibile fare i controlli: o li controlli o prepari i caffè”.

“Siamo di fronte all’ennesima assurdità che in un modo o nell’altro crea disagi a un settore già messo in ginocchio da quasi 2 anni di pandemia”, è il commento del titolare di un altro bar, sempre nell’Aquilano. I nostri sono locali a misura d’uomo o quasi. La mattina non abbiamo il tempo e il personale sufficiente, anche volendolo implementare non ci sono le risorse”.

Super Green Pass anche al bancone, le regole

Il Consiglio dei Ministri, all’unanimità, ha deciso di estendere l’obbligo del super green pass fino al 31 marzo, ovvero fino alla cessazione dello stato d’emergenza, per l’accesso in tutti i luoghi della ristorazione.

Chi ha solo esito negativo del tampone (Green pass base) potrà prendere un caffè unicamente ai tavolini all’aperto L’accesso ai bar e ai luoghi che somministrano cibi e bevande è possibile solo con la regola delle 2G, ovvero per quelle persone che sono vaccinate o guarite dal Covid-19.

Il super green pass per la ristorazione sarà richiesto quindi fino al 31 marzo, quindi per tutta la durata dello stato di emergenza.