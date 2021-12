Valeria Angione, l’influencer sulle neve d’Abruzzo

Divertimento e arrosticini per Valeria Angione, l’influencer campana star di Instagram, che ha scelto l’Abruzzo per passare qualche giorno sulla neve.

Si trova a Pescasseroli, come ha annunciato attraverso le sue storie Instagram, Valeria Angione, in compagnia del suo fidanzato Luca. Con una tuta rigorosamente lilla – colore che ama, come sa chi la conosce bene – Valeria Angione si diverte sulla neve e, ovviamente, lo fa a modo suo, facendo divertire anche i suoi follower.

Dal video sulla funivia, a quello mentre prova a camminare circondata da metri di neve – con ben poca agilità – fino agli arrosticini in quota, con un’invidiabile vista. Si gode la bella giornata e le prelibatezze d’Abruzzo, sottolineando in una didascalia la sua passione per la nostra regione.

Un altro volto noto, allora, sulle montagne d’Abruzzo, che – soprattutto in queste settimane di festa – stanno accogliendo molti vip, i quali scelgono il territorio abruzzese e ne elogiano la bellezza sui loro seguitissimi profili social. Una visibilità che fa bene e che promuove le numerose possibilità che la regione offre, ben oltre i confini.