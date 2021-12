Musica sull’argilla per non vedenti e vedenti: l’arte è per tutti

Scopriamo il progetto “Toccare il suono Impronte Sonore”, in mostra a Pescara questa estate. Viverlo è più semplice che spiegarlo.

Il suo ideatore, Andrea Strizzi, è fresco vincitore del primo premio del Contest YAG/Garage Italia, per la Lombardia, organizzato dalla Galleria pescarese. Grazie al successo riportato, dall’11 dicembre alcune installazioni sono nuovamente visitabili in Abruzzo: resteranno esposte fino al prossimo 9 gennaio.

La mostra Toccare il Suono Impronte Sonore ha visto “l’esposizione di 10 installazioni audiotattili, per non vedenti e vedenti, realizzate insieme al musicista Stefano Corbetta, e la creazione di una performance, in occasione del vernissage tenutosi sabato 3 luglio. Al progetto ha collaborato l‘Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Pescara e, in particolare, il Consigliere nazionale Gabriele Colantonio. Il curatore della mostra è Ivan D’Alberto, Art Director della galleria Yag/Garage”, ci spiega Andrea Strizzi.