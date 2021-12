Covid 19 in Consiglio regionale, tre contagiati

L’AQUILA – Consiglio regionale spostato di qualche ora per via di alcuni casi positivi al Covid 19.

A poche ore dalla maratona per l’approvazione del Bilancio, come accaduto l’anno scorso, il Consiglio regionale torna a fare i conti con il Covid 19, con tre consiglieri contagiati. Con il primo Consiglio previsto alle 11 di oggi, si è corso ai ripari, facendo slittare la riunione alle 15. Oggi si discuterà l’assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, d.lgs. 118/2011, con modifiche delle leggi regionali; proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Infine, il Consiglio sarà chiamato alla votazione dei delegati della Regione Abruzzo per la successiva partecipazione all’elezione del Presidente della Repubblica, provvedimento previsto dall’articolo 83, secondo comma della Costituzione italiana.

Sarà domani però l’appuntamento clou, con la riunione – al momento prevista per le 10 – che dovrà portare all’approvazione della “Legge Assestamento Bilancio di previsione 2021-2023”. Da verificare se il risultato dei tamponi di queste ultime ore, dopo la scoperta del focolaio in Consiglio regionale, renderà preferibile la modalità mista o si procederà in presenza.