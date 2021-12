Chieti, tanti antigenici positivi: procedura d’urgenza per molecolari

Covid19, nella provincia di Chieti cresce la preoccupazione per il numero dei positivi: procedura d’urgenza per tamponi molecolari.

In provincia di Chieti 430 test antigenici per il Covid 19 eseguiti nelle farmacie hanno avuto esito positivo.

La Direzione della Asl, che parla di un numero consistente di positività, annuncia una modalità di gestione diversa da quella adottata finora: codificando una procedura che possa garantire e validare l’accertamento.

Chi in questi giorni si è sottoposto a un tampone antigenico, in farmacia o nei laboratori autorizzati, può presentarsi con prescrizione del proprio medico e senza prenotazione ai drive-in, per un test molecolare di conferma tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 9.00 e il 28 e 29 dicembre anche dalle ore 14.15 alle 17.15. Basterà esibire il referto dell’antigenico rilasciato dalla farmacia o laboratorio.

“In considerazione della situazione incandescente di questi giorni e dei drive-in presi d’assalto, è opportuno che le persone con un semplice sospetto di positività si sottopongano prioritariamente a test antigenici, così da evitare un ulteriore sovraffollamento e la congestione del sistema diagnostico già in affanno – dice fra l’altro il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael – Il nostro Dipartimento di prevenzione è letteralmente schiacciato dalle centinaia di nuovi casi che registriamo ogni giorno e che mettono a dura prova anche un sistema di contact tracing organizzato ed efficiente come il nostro. Gli operatori fanno il massimo, anche in queste giornate di festa, ma i numeri sono tali da richiedere qualche aggiustamento rispetto alle modalità finora adottate, compresa la richiesta agli utenti di seguire le nostre indicazioni per i test, che restano fondamentali“.