Aumento contagi Covid 19, la Asl si prepara: servizi potenziati

L’AQUILA – Impennata di contagi Covid 19 in Abruzzo. La Asl riorganizza i drive-in e si prepara a potenziare i servizi. Pompei: “Abbiamo i margini per far fronte alla situazione, in base all’andamento dei contagi”.

Numeri preoccupanti quelli che arrivano dall’aggiornamento quotidiano dei nuovi contagi Covid 19 in Abruzzo. Se l’efficace campagna vaccinale ha fatto in modo che a tanti contagi non corrispondessero un numero di ospedalizzazioni in grado di mettere in crisi il sistema sanitario, con l’aumentare vertiginoso dei contagi la parte legata alla somministrazione tamponi può andare sotto pressione, tanto che la Asl ha già provveduto alla riorganizzazione dei drive in di Collemaggio a L’Aquila, Avezzano e Sulmona. In particolare, come spiegato dal direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl 1, il dottor Domenico Pompei, a Collemaggio è stato inviato un operatore in più per far fronte all’aumento delle richieste di tampone e rispetto ai disagi registrati ha chiarito: “C’è stato il problema di un giorno, dovuto all’assenza di un’infermiera, ma per il resto riusciamo a far fronte a tutte le esigenze; certo, bisogna presentarsi all’orario stabilito dalle prenotazioni. Purtroppo spesso, soprattutto in giornate lavorative, gli utenti tendono a presentarsi ore prima e questo crea disagi. Ad ogni modo a Collemaggio, oltre all’operatore in più, abbiamo cambiato il percorso per snellire la file”.

Al momento, quindi, la situazione è sotto controllo, ma anche se dovesse ulteriormente peggiorare la Asl 1 è pronta a far fronte a un ulteriore carico: “Abbiamo margini per potenziare il servizio, qualora ce ne fosse bisogno, sia su Collemaggio che su Paganica. Ci sono i margini per fronteggiare anche ulteriori aumenti, naturalmente seguiremo l’andamento dei contagi e ci regoleremo di conseguenza”.

Inoltre, come anticipato dal Capoluogo.it, c’è anche l’opzione relativa all’aeroporto di Preturo, con altre due postazioni drive-through.