La Basilica di Collemaggio finalmente accessibile con la pedana per disabili

L’Aquila sempre più accessibile, finalmente anche con il suo simbolo più bello, la Basilica di Collemaggio. Collaudata la pedana per disabili all’ingresso della Basilica.

Questa mattina il collaudo tecnico della struttura installata dinanzi alla Basilica. Un momento seguito dalla nostra redazione, presente sul posto.

Ai nostri microfoni il vice sindaco Raffaele Daniele.

“Opera molto complessa, in quanto si tratta di una basilica trecentesca il cui impianto non poteva assolutamente essere modificato. Quindi è stato necessario dedicarsi ad uno studio approfondito, a cui ha fatto seguito anche l’ingegnerizzazione dell’opera, per la sua realizzazione definitiva. Un lavoro corale, tra Comune dell’Aquila, Abruzzo Engineering e Ordine degli Ingegneri. Ringraziamo anche la Sorpintendenza per la collaborazione. All’inizio si era pensato di realizzare la pedana in cristallo, poi si è optato per il legno ed è evidente come anche il risultato estetico sia notevole”.

Basilica accessibile che quest’anno si è vestita a festa per le festività natalizie. “Abbiamo puntato sulla tradizione, luci calde, un cielo stellato che ha riscosso davvero molto successo e una filodiffusione in centro con musiche natalizie. Qui, alla Basilica, un video zapping che declinasse il Natale nel suo aspetto originario, quindi la Natività, valorizzando le nostre Natività, come il Trittico di Beffi presente al Munda e un olio su tavola anch’esso presente nel nostro Museo, questa notte opteremo per una classica Natività di Giotto“.