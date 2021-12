Il Benessere a L’Aquila, Alimenti e Salute: la genuinità del mangiare aquilano

L’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio: “La scelta di un luogo come destinazione di un viaggio può essere determinata da diverse ragioni, tra queste riveste un ruolo importante la degustazione dei prodotti tipici della meta selezionata. La cucina del luogo è una componente importante non solo dell’esperienza vissuta al momento, ma andrà a comporre la memoria che il viaggiatore porterà con sé. Per questa ragione penso sia un obiettivo ambizioso ma importante svelare come il cibo che si degusta sul nostro territorio abbia non solo sapori e profumi unici, ma anche e soprattutto proprietà salutari che possono determinare una nuova consapevolezza. In questo contesto proprio i prodotti tipici del nostro territorio, la cui cucina si intreccia con antiche tradizioni, con le loro importanti proprietà nutritive, possono svolgere un determinante supporto verso la conquista di un regime alimentare sano e gustoso ed essere una motivazione aggiuntiva per scegliere la Città dell’Aquila e il suo territorio come meta di benessere, alimentare, naturale e culturale”.

Il progetto si avvale della collaborazione dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e Riserve naturali, Sistema idrico e Ambiente della Regione Abruzzo, che “partecipa con orgoglio e passione all’evento ‘L’Aquila città del Benessere’. I prodotti tipici e le eccellenze artigianali della regione Abruzzo, promosse da questa manifestazione, rappresentano l’identità territoriale che questo Assessorato persegue nella sua attività di sostegno alle aziende e salvaguardia del cittadino. Il valore della salubrità dell’ambiente, soprattutto nelle produzioni agricola – pastorale e ittica, è la base di partenza della salute della nostra comunità”, ha spiegato l’assessore Emanuele Imprudente nella brochure realizzata.

Prossimo appuntamento il 29 dicembre, al Palazzetto dei Nobili.