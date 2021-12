Bandierai dei Quattro Quarti, doppio successo con l’edizione 2021 di Aspettando il Natale

Doppio successo per i Bandierai, con La Tenzone dei Quattro Quarti di L’Aquila, in Onore di Margherita D’Austria” e “Aspettando il Natale #insiemeémeglio”.

Si é tenuta a L’Aquila la sesta edizione dell’evento “Aspettando il Natale #InsiemeÈMeglio” 2021 ideato e gestito dai ragazzi dell’Ass. Sportiva “Bandierai dei Quattro Quarti di L’Aquila” che promuove la storia della Città e dei Quarti Fondatori.

Tre giornate in chiave medievale organizzate presso il Palazzetto dei Nobili, nel cuore della Città, che ha visto un susseguirsi di appuntamenti culturali e attività ricreative pensate per tutte le età, rispettando tutte le normative Covid.

La cittadinanza ha accolto con grande entusiasmo il convegno con il Professor Colapietra, l’Ass.re Fabrizia Aquilio, l’Ass.re Maria Luisa Ianni e i successivi giochi disputati durante la prima “TENZONE dei Quattro Quarti in onore di Margherita D’AUSTRIA”, in collaborazione con gli ormai amici fraterni del “Gruppo Storico I Farnese” di Ortona.

Si è parlato di sport e di collaborazione durante la conferenza che ha visto intervenire l’Ass.re allo sport Vito Colonna, il consigliere Comunale Silvia D’Angelo e la Società sportiva L’Aquila 1927, nella quale sono state affrontate tematiche in riferimento alla candidatura di L’Aquila come “Città europea dello sport 2022” e ai progetti futuri che verranno realizzati dai Bandierai.

Durante le giornate sono state proposte attività laboratoriali inerenti ai Quattro Quarti, messe in campo da Piripù e La tana di Lupoleone, le leggende legate a Via delle Streghe raccontate da Sandra Antonelli, i racconti di Eurekakids, Teatro Drama e Stella degli elfi. Sono stati allestiti mercatini medievali a cura della “Compagnia Rosso D’aquila”.

Inoltre sono stati proposti nella Sala Lignea due concerti di Natale a cura della “Polifonica Quattro Quarti” del Maestro Michilli e gli allievi della Scuola di Musica del Maestro Martinelli, che hanno creato un’atmosfera perfetta per le festività.

Non dimentichiamo l’iniziativa promossa dalla Palestra “Studio Fitness L’aquila” che ha curato i giochi e le prove svolte all’esterno del Palazzetto, in onore di Margherita d’Austria, e i tour per le chiese dei Quarti organizzati con guida turistica dall’agenzia WelcomeAq.

Le tre giornate, con un afflusso di oltre 1000 presenze giornaliere – controllate secondo le norme Covid all’ingresso dalla “safety security” – si sono concluse con uno spettacolo di bandiere, tamburi, chiarine e dame, che ha coinvolto nelle coreografie “Babbo Bandieraio”, il quale con amore ha accolto i bambini.

Infine, in una nota il Direttivo dell’Associazione, Luca De Meo, Andrea Giannitto e Jacopo Sirolini, ringraziano “il Comune dell’Aquila, nella figura del Sindaco Pierluigi Biondi, il sindaco di Ortona Leo Castiglione, il Gruppo Storico ‘I Farnese’ e tutti coloro che hanno messo a disposizione il proprio tempo, le idee ed il proprio estro, spinti dal desiderio di rievocare in Città una tradizione storica in chiave giovanile. Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno appoggiato questa nostra idea e vi invitiamo a seguirci perché sono in arrivo altre novità. Un ringraziamento speciale va ai nostri tesserati e alle loro famiglie. L’associazione vi augura buone feste con il motto ‘Per Aspera ad Astra!’.

