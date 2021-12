Bilancio Abruzzo, piano di rientro senza tagli ai servizi: inizia l’iter in Regione

L’AQUILA – La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2022/2024. Liris: “Nuovo piano di rientro senza taglio ai servizi”. Inizia l’iter per l’approvazione in Consiglio.

“Il bilancio approvato oggi, che mobilita circa 5 miliardi di euro, contiene un nuovo piano di rientro dal debito senza prevedere alcun taglio ai servizi essenziali e questo è un risultato da non sottovalutare”. Così l’assessore regionale Guido Liris, dopo l’approvazione da parte della Giunta del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 che, ora, inizia l’iter consiliare. “Raggiungere un risultato del genere in così poco tempo non era obiettivo facile ma ce l’abbiamo messa tutta e per questo devo ringraziare l’intera macchina amministrativa del settore”, afferma l’assessore, ricordando come sul provvedimento abbia pesantemente inciso la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l’illegittimità della decisione della Regione di rientrare dal deficit finanziario in vent’anni anziché in dieci.

“Qualsiasi Regione sarebbe stata messa in ginocchio da una sentenza del genere”, rileva Liris, “mentre, anche grazie al serrato confronto con la Corte dei Conti, siamo riusciti a perfezionare un nuovo piano di rientro che ci consente di non lasciare debiti alle future generazioni, dei quali comunque non avremmo avuto alcuna responsabilità diretta. Proprio alla luce della sentenza”, spiega l’assessore, “ma anche a causa delle riduzioni dei trasferimenti di risorse da parte dello Stato e in virtù delle ingenti spese che si sono dovute affrontare per il contenimento della pandemia, la spesa regionale iscritta nel bilancio è stata sensibilmente contratta”.

Nel dettaglio il bilancio di previsione licenziato dalla Giunta prevede una maggiorazione di oltre 17.5 milioni sulle rate annuali del piano di ammortamento di rientro del debito portando, nello specifico, le quote annuali del disavanzo 2014 da 25.5 milioni a 34.2 milioni e le quote annuali del disavanzo 2015 da 4.4 milioni a 13.2 milioni.

Bilancio di previsione, i lavori in Regione.

Questa settimana si apre la sessione di bilancio del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Il primo appuntamento utile all’esame dei documenti finanziari che disegneranno il futuro della Regione nei prossimi due anni è fissato per martedì 21 dicembre, alle ore 10. Si riuniranno, infatti, le cinque Commissioni consiliari per dare inizio all’iter di approvazione dei progetti di legge: “Assestamento Bilancio di previsione 2021-2023” e “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”. Secondo il calendario dei lavori si proseguirà mercoledì 22 dicembre, per l’esame dei documenti contabili: ore 10, Commissione Bilancio per audizione rappresentanti Società civile; ore 15 Commissione Bilancio per audizione Assessori regionali. Giovedì 23 dicembre, si prevede di acquisire i pareri consultivi di tutte le Commissioni. Il parere finale sui documenti di bilancio, che traghetterà il progetto in Aula, è previsto per lunedì 27 dicembre e spetterà alla Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”. Martedì 28 dicembre alle ore 10, è prevista la seduta del Consiglio regionale per l’esame dei seguenti argomenti: “Legge Assestamento Bilancio di previsione 2021-2023”; “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”; “Delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.)”. Alle ore 15 e, comunque, a seguire la precedente seduta, si aprirà il Consiglio per l’esame dei documenti contabili: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR); Nota di aggiornamento al DEFR; Legge di stabilità; Bilancio di previsione 2022-2024”. I lavori consiliari potrebbero proseguire mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021 con chiusura entro le ore 24.