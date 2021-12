Tratturo Magno 4.0 e Parco Sirente Velino, siglata la convenzione: obiettivo crescita

Una convenzione per lo sviluppo e il rilancio del territorio. Parco Sirente Velino e Tratturo Magno 4.0 hanno siglato l’accordo: fare rete per promuovere progetti e iniziative di crescita.

Firmata questa mattina la convenzione tra l’associazione Tratturo Magno 4.0, presieduta da Danilo Taddei, e l’Ente Parco Sirente Velino, presieduto da Francesco D’Amore, per un nuovo impulso allo sviluppo del territorio, che chiamerà a raccolta numerosi Comuni. Per Francesco D’Amore l’adesione è duplice: il sindaco di Fagnano Alto, infatti, è stato il primo a siglare la convenzione anche come primo cittadino.

L’obiettivo della convenzione, promossa dall’associazione Tratturo Magno 4.0 – secondo l’idea originaria che ha da sempre contraddistinto la storia tratturale – è quello di mettere insieme energie, strategie e progettualità, condividendo un percorso che metta insieme gli attori del territorio, per portare alla sua crescita a 360°: dalla montagna alla costa.

Per crescita si intendono: rilancio delle strutture ricettive e dei servizi in genere, informatizzazione della rete, creazione di un’idea di percorsi turistici. Un insieme di azioni, quindi, da mettere in atto in sinergia. In un sistema costruito anche attraverso indispensabili collaborazioni.

Tratturo Magno 4.0 e Parco Sirente Velini: le dichiarazioni a margine della stipula della convenzione

“Vogliamo portare avanti un progetto capillare di promozione del territorio. Questa convenzione specifica è un passo in avanti per studiare e progettare insieme strategie di sviluppo, considerando principalmente tutti i bandi previsti dal Recovery Fund – ci ha spiegato il presidente dell’associazione Tratturo Magno 4.0, Danilo Taddei – Grazie a questa collaborazione e sfruttando ogni opportunità di finanziamenti, il territorio ha un’occasione unica per crescere e risolvere le questioni rimaste in sospeso nel tempo. Basti citare le Pagliare di Tione. Noi, come associazione, siamo pronti e disponibili a prestare attivamente supporto tecnico per promuovere il nostro territorio. Cooperiamo e coopereremo per essere pronti a rispondere in maniera strutturata a tutti i bandi che ci saranno“.

“Lavoreremo tutti nella stessa direzione, per programmare e portare avanti uno sviluppo comune, che si costruisca in tempi più veloci di quelli richiesti normalmente tra burocrazia e tempistiche necessarie ad ottenere finanziamenti. Credo che possa trattarsi di un sistema utile per agire concretamente ed efficacemente sul territorio, al fine di raggiungere uno sviluppo economico-turistico sempre maggiore”, ha dichiarato il Presidente del Parco Sirente Velino Francesco D’Amore.