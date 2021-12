Elezioni Provincia L’Aquila, Di Pangrazio: “Con voto dei cittadini il risultato sarebbe stato diverso”

Gianni Di Pangrazio, sindaco sospeso di Avezzano, commenta le elezioni provinciali. Il candidato da lui appoggiato, Vincenzo Giovagnorio, ha raggiunto il 47% dei voti. Riconfermato il presidente uscente Angelo Caruso. “Senza qualche defezione degli ultimi minuti staremmo parlando di un’altra storia”.

L’analisi di Di Pangrazio sui risultati delle elezioni della provincia dell’Aquila. “È stata una competizione corretta ed entusiasmante. Abbiamo scelto un candidato civico, Vincenzo Giovagnorio, che ha raggiunto circa il 47% dei voti. La differenza è stata, quindi, di pochi punti in percentuale, contro un candidato come il presidente Caruso, che oltre ad avere tanto di suo è stato appoggiato dai partiti che governano regione e provincia. La votazione ha coinvolto sindaci e consiglieri comunali: se fosse stata una elezione popolare, le cose sarebbero finite diversamente“.

“Un grande plauso – continua – va fatto al candidato Giovagnorio, che ha dimostrato coraggio, determinazione e grande impegno per la comunità tutta, un ringraziamento va anche agli alleati, che hanno lavorato con lealtà e voglia di rinnovamento. Senza qualche defezione degli ultimi minuti, staremmo parlando di un’altra storia. Un fraterno abbraccio alla squadra di ‘Abruzzo al centro’, che ha condotto queste elezioni provinciali sin dall’inizio in prima linea, affermandosi come forza politica di tutto rispetto nel panorama provinciale. Un riconoscimento sentito alla grande generosità dimostrata dai consiglieri comunali di Avezzano nell’aiutare anche gli altri candidati. Tanti auguri di buon lavoro al presidente Caruso, a tutti i consiglieri eletti e uno speciale al nostro consigliere provinciale Carmine Silvagni del Comune di Avezzano“.