Calendesercito 2022, la presentazione a L’Aquila

Calendesercito 2022: le competenze dell’Esercito per la sicurezza del cittadino. La presentazione questa mattina all’auditorium “Piervincenzo Gioia” presso il Palazzo della Regione Abruzzo. Il tema

Durante la presentazione di Calendesercito 2022 è stato proiettato il video dimostrativo che rappresenta l’operato dell’Esercito. Quest’anno, infatti, si è scelto di raccontare come la Forza Armata sia sempre pronta a intervenire in caso di necessità al servizio del Paese, con le straordinarie capacità sviluppate durante le intense attività addestrative e gli impieghi operativi in ambito internazionale.

L’evento, tornato a essere aperto al pubblico, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dal Governo in materia di contenimento alla diffusione del Covid 19, ha visto la presenza delle massime autorità militari e civili del capoluogo abruzzese, tra cui il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Teresa Torraco e l’assessore Guido Quintino Liris a conferma dell’indissolubile legame creatosi ormai tra la comunità militare e la regione. L’opera editoriale introdotta e commentata dal Comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, Colonnello Marco Iovinelli, è stata illustrata dallo scrittore dott. Stefano Carnicelli e dal giornalista e scrittore dott. Angelo De Nicola.

La scelta del tema per il CalendEsercito 2022 è da ricondurre alle immagini dell’intervento dell’Esercito nelle prime settimane dell’emergenza pandemica e nel calendario vengono spiegate le caratteristiche per cui l’Esercito può essere impiegato nei ruoli più disparati: capacità operativa di combattimento, autonomia logistica, distribuzione delle Unità su tutto il territorio Nazionale.

La prima caratteristica garantisce una attitudine mentale, organizzativa e procedurale, a operare in contesti degradati e rischiosi, un’attitudine all’imprevisto che consente alla Forza Armata di fronteggiare anche le minacce più inattese, come il caso della pandemia Covid 19.

L’autonomia logistica permette di operare senza dover fare affidamento sull’infrastruttura del Paese. La capacità logistica è la base per condurre qualunque operazione e non è un caso che il Comandante Logistico dell’Esercito sia stato scelto per essere il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19.

La terza, la presenza distribuita sul territorio, è la ragione della tempestività negli interventi, ciò che consente all’Esercito di essere vicini agli Italiani in ogni situazione.

Il futuro vedrà una Forza Armata in grado di esprimere la propria capacità anche avvalendosi delle potenzialità offerte dalla cibernetica e dai sistemi satellitari nei campi delle comunicazioni e della sorveglianza, nonché delle capacità di difesa Chimica, Batteriologica e Radiologica, che ovviamente includono la Sanità Militare.

Anche per il 2022, il calendario, realizzato grazie alla collaborazione con Leonardo S.p.A., sponsor unico e partner istituzionale, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.

In chiusura, a parlare dell’emergenza Covid e dell’operato dell’Esercito in Abruzzo e Molise, il Tenente Colonnello Massello Orsini quale dirigente sanitario.

Il Comando Militare Esercito Abruzzo e Molise si è apprestato sin da subito a fornire supporto alla campagna vaccinale tramite inoculazioni domiciliari raggiungendo le persone in difficoltà, supportando i vari hub vaccinali e sono state effettuate vaccinazioni nelle varie RSA.

“In pochi mesi sono stati raggiunti più di 50 comuni e vaccinate circa 7000 persone”, ha detto il tenente Orsini.