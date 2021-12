Consiglio provinciale L’Aquila, tutti gli eletti tra conferme e volti nuovi

L’AQUILA – Secondo mandato per il presidente Angelo Caruso. Tra conferme e volti nuovi ecco il nuovo Consiglio provinciale.

Angelo Caruso con il 53,7% (49600 voti) si conferma alla presidenza della Provincia dell’Aquila. Questo il primo verdetto arrivato nella serata di ieri dopo lo spoglio per le elezioni provinciali 2021. Caruso, sindaco di Castel Di Sangro e recentemente nominato nel Comitato di promozione turistica d’Italia, ha superato il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio (42681 voti). Il nuovo Consiglio provinciale intanto si è delineato.

Con Caruso, diversi i consiglieri provinciali riconfermati e anche volti nuovi. Tra le conferme, quella di Gianluca Alfonsi (7285 voti), Vincenzo Calvisi (8254 voti) e Fabio Camilli. Tra i volti nuovi del Consiglio provinciale, inoltre Dino Iacutone (7557 voti), Gabriella Sette, Maurizio Proietti. Valter Chiappini, Antonella La Gatta e Carmine Silvagni.

Tra le new entry anche Nunzio Tarantelli, vicesindaco di Pratola Peligna, risultato il più votato per “teste”, con preferenza da 107 amministratori che gli sono valsi 7415 voti: “A seguito dell’esito della tornata elettorale di ieri – ha commentato lo stesso Tarantelli – si conferma un importante risultato pazientemente costruito con il sostegno dell’amministrazione comunale di Pratola Peligna (di cui sono vice sindaco) e dell’intesa a più largo spettro che con la mia maggioranza guidata da Antonella Di Nino e con il vice presidente vicario del Consiglio regionale – Roberto Santangelo – assieme a molti amministratori della Provincia aquilana. Questo risultato mi permette di poter apportare la mia esperienza nel prossimo Consiglio. Un esito che da forza a un modo di fare politica in grado di superare la bolla dei social, grazie a centinaia di chilometri macinati su tutta la provincia fino agli angoli più periferici. Farò si che questa attenzione verso il territorio caratterizzi sempre la mia azione di governo, anche per rispetto ai 107 amministratori che hanno creduto in me e nel progetto e che mi hanno portato a essere – nel Centrosestra – il più votato per “teste”. Ringrazio il presidente Angelo Caruso per aver creduto a questo percorso: con lui e l’intera squadra lavorerò per non disperdere questo patrimonio di fiducia ed entusiasmo. Ringrazio ancora Roberto Santangelo che si è speso in prima persona come se fosse lui stesso il candidato, la mia maggioranza e tutti i consiglieri comunali che hanno contribuito a tagliare questo traguardo.

Nuovo Consiglio provinciale, le operazioni di voto.

Sono iniziate alle 8 di sabato 18 dicembre le operazioni di voto in via Monte Cagno per le elezioni in Provincia dell’Aquila che hanno portato alla rielezione del presidente Caruso e dei consiglieri collegati alle liste in appoggio.

Per quanto riguarda l’affluenza, alle 11 hanno votato 262 sui 1257 aventi diritto, con una percentuale del 20,85%. Al voto, i sindaci e i consiglieri comunali della provincia, essendo un’elezione di secondo livello.

Alle 17 i votanti sono saliti a quota 791, con una percentuale del 62,97%.

Alla chiusura delle 20 avevano votato 1034 degli aventi diritto, con una percentuale di circa l’82%.

Le reazioni politiche.

“Desidero congratularmi con Angelo Caruso – ha scritto il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – per la sua riconferma alla guida della Provincia dell’Aquila. Non posso che accogliere con entusiasmo questo risultato elettorale, con la convinzione che la continuità amministrativa sia presupposto fondamentale per la tanto agognata ripresa economica e sociale dell’intero territorio dopo il duro e lungo periodo pandemico. Se la Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila e il Comune che ho l’onore di amministrare – prosegue Biondi – continuano a essere guidate dalla componente di centrodestra, significa che l’azione di governo è stata efficace e premiata dal giudizio insindacabile dei cittadini. Sono sicuro che l’amico Angelo procederà nel segno del buon governo finora dimostrato, fornendo il proprio contributo futuro per la rinascita definitiva delle aree interne, che hanno bisogno anche del giusto e fattivo dialogo tra i vari livelli istituzionali. Rivolgo un ringraziamento anche allo sfidante, Vincenzo Giovagnorio – conclude Biondi – Il ruolo di un’opposizione costruttiva è fondamentale per qualsiasi amministrazione, sia essa locale o nazionale”.

“La conferma di Angelo Caruso a presidente della Provincia dell’Aquila – scrive anche l’assessore regionale di FdI Guido Quintino Liris – conferma la solidità della coalizione di centrodestra e l’inaffidabilità di un’alleanza tra il centrosinistra e le realtà cosiddette civiche. È vero che si tratta di elezioni di secondo livello, ma per questo di significato se vogliamo ancor più importante dal punto di vista instrinsecamente politico”, rileva Liris, “considerando che dimostra come la coalizione dei partiti di centrodestra sia più credibile e affidabile di altre compagini, rivelandosi interlocutore privilegiato per decine di amministratori locali. Al presidente Caruso rivolgo i migliori auguri di buona prosecuzione del lavoro intrapreso” aggiunge l’assessore, “a beneficio dell’intera provincia. Difesa delle aree interne, conservazione e tutela delle identità, delle diversità e delle autenticità dell’entroterra abruzzese, questo auspico che persegua la nuova, confermata amministrazione provinciale a trazione Fratelli d’Italia”, conclude Liris, “facendosi portabandiera delle esigenze dei piccoli comuni e delle aree fragili e marginali”.

“L’esito delle votazioni di questa notte – scrivono Antonella Di Nino e Roberto Santangelo – ci porta non solo grande gioia e soddisfazione, ma soprattutto conferme sul candidato espresso – Nunzio Tarantelli – dalla forte capacità amministrativa e presenza territoriale. Un lavoro di squadra che porterà le istanze del nostro territorio all’interno del Consiglio provinciale: una voce che possa quindi rappresentare tutti i territori. Siamo soddisfatti che il generale Tarantelli abbia avuto un riscontro così positivo tra gli amministratori della provincia aquilana riuscendo – con 107 “teste” – a raggiungere la quota di 7500 voti ponderati, risultando così tra i più votati del centrodestra. È soprattutto il frutto di un lavoro sinergico, a contatto con il territorio, della buona politica che – dal livello regionale passa a quello comunale – e che ci ha permesso di poter esprimere un eletto di qualità. Nei prossimi anni sarà importante mantenere e consolidare questo rapporto con il territorio, affinché nessuna voce rimanga inascoltata e nessuna comunità rimanga indietro. Al momento è assolutamente importante mettersi al lavoro e stabilire una agenda di priorità che dovrà riguardare tutti, fino agli angoli più periferici della nostra Provincia, garantendo così una buona azione politica. Ringraziamo tutti i consiglieri comunali, assessori e sindaci che hanno dato fiducia a questo progetto e auguriamo al presidente Angelo Caruso (che ha ottenuto una riconferma di cui non abbiamo mai dubitato) di fare sempre meglio”.

“Grande soddisfazione” viene espressa da ‘Coraggio Italia’ per la riconferma del presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso e per “lo straordinario risultato” del consigliere Dino Iacutone, appoggiato dal movimento politico e risultato primo degli eletti. “Un grazie ai consiglieri e ai sindaci di ‘Coraggio Italia’ per la grande affermazione sul territorio provinciale dell’Aquila – dichiara il coordinatore regionale Mimmo Srour – e buon lavoro al presidente Caruso e al consigliere Iacutone. L’esito delle provinciali non è un caso ma il frutto di un lavoro serio e costante di radicamento e di progettualità che continuerà”. Per Daniele D’Angelo, capogruppo al consiglio comunale dell’Aquila e dirigente provinciale di ‘Cambiamo – Coraggio Italia’, “il nostro movimento si conferma la vera novità e un rilevante polo aggregativo. Questa elezione, che è un importante traguardo e un ancor più importante punto di partenza – aggiunge D’Angelo -, sancisce la volontà di un lavoro comune su tutto il territorio provinciale nell’interesse delle aree interne e, dal punto di vista politico, ci motiva ad andare avanti con ancor più determinazione nella costruzione di un progetto fondato sulla concretezza, sul buon senso e su una visione accompagnata da capacità di governo”. Al presidente Caruso e al consigliere Iacutone sono giunti gli auguri di buon lavoro del senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente nazionale di ‘Coraggio Italia’. “Abbiamo puntato sul giusto candidato presidente e sul giusto candidato consigliere, in grado di unire i territori della provincia – afferma Quagliariello -. Siamo soddisfatti che il messaggio sia stato compreso. Il radicamento di un’area politica del buon senso e del buon governo va avanti”.

“La riconferma del Presidente Angelo Caruso a queste elezioni provinciali, – scrive Rosa Pestilli – segna una vittoria importante per il centrodestra, tappa fondamentale da cui ripartire per rafforzare ulteriormente la sinergia istituzionale tra Regione, Provincia e Comuni senza esclusione di nessun territorio e sempre al servizio dei cittadini. Le questioni da risolvere sono molteplici come lo sono altrettanto le opportunità da cogliere viste le potenzialità e le prerogative di eccellenza, sfruttando al meglio le risorse che verranno attribuite dal P.N.R.R con un significativo lavoro a sostegno dello sviluppo socio – economico e progettuale dell’intera Provincia dell’Aquila. Un mio personale augurio e a nome dell’intero dipartimento regionale che rappresento, va al Presidente Angelo Caruso per le capacità di guida ampiamente dimostrate e a tutti i consiglieri eletti. Un risultato notevole che ha visto la sfida tra due candidati di tutto rispetto, per questo mi congratulo anche con il sindaco Vincenzo Giovagnorio che sicuramente si distinguerà per un’opposizione costruttiva. Non sarà un lavoro semplice in una zona fortemente provata dalla crisi economica, gravata ulteriormente dall’emergenza sanitaria Covid- 19 che è tornata purtroppo ad essere predominante nell’ultima settimana, per cui auspico che si faccia squadra improntando un lavoro di collaborazione istituzionale indispensabile per tutte le amministrazioni locali in sinergia con la provincia per rappresentare il territorio grazie ad un dialogo costante con la Regione”.