Europe Direct a L’Aquila, Di Pangrazio e Lucci siglano la convenzione

L’AQUILA – Giuseppe Di Pangrazio e Filippo Lucci firmano la convenzione per l’apertura dello sportello Europe Direct.

Anche L’Aquila ha il suo collegamento diretto con l’Unione Europea. È di questa mattina infatti la sigla della convenzione che vede il Consorzio Punto Europa e l’Associazione ‘L’Abruzzo in Europa’ e uniti per l’apertura dello “Sportello Europe Direct Abruzzo” con sede nel capoluogo di regione. Gli obiettivi del nuovo Sportello Europe Direct che sarà inaugurato a L’Aquila a metà gennaio, sono quelli di diffondere informazioni e opportunità offerte dall’Unione europea facilitando l’accesso dei cittadini e delle imprese alle informazioni su bandi, iniziative e progetti europei.

“Il nuovo sportello – spiega Giuseppe Di Pangrazio dell’associazione ‘L’Abruzzo in Europa’ ha lo scopo di avvicinare la Commissione europea alle esigenze dei territori, lavorando anche con i comuni, con le scuole e gli insegnanti per promuovere la cittadinanza europea attiva e favorire dialoghi e dibattiti sui temi europei”. La nuova struttura, seguita dall’avvocato Fabio Petricca esperto in progettazione europea sta già elaborando un piano di lavoro annuale ricco di conferenze e incontri: un contact center dedicato e sportello al pubblico, giornate informative in presenza e seminari on-line, newsletter elettronica con cadenza mensile, implementazione e aggiornamento di un sito web dedicato e un canale twitter per la diffusione delle informazioni.

“Infine – conclude Di Pangrazio – stiamo lavorando ad una novità rivolta agli studenti delle scuole superiori per la festa dell’Europa e per la Giornata europea delle lingue che vi sveleremo più avanti”. Grande soddisfazione per l’opportunità offerta dall’associazione ‘Abruzzo in Europa’ è stata espressa da Filippo Lucci del Consorzio Punto Europa. “Quella di oggi è una grande operazione strategica e di messa in rete – dice Lucci – che darà sicuramente ottimi risultati”.