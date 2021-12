L’AQUILA – Sarà un weekend con ancora un po’ di instabilità l’ultimo prima del Natale 2021. Domenica però cielo sereno ovunque: non sono previste precipitazioni degne di nota.

Nel corso del weekend un impulso depressionario di matrice artica scivolerà sul bordo orientale dell’Anticiclone delle Azzorre, proteso verso le alte latitudini dell’Europa centro-occidentale, e punterà la Grecia direttamente dalla Russia. Tale dinamica coinvolgerà marginalmente le estreme regioni meridionali, mentre sull’Abruzzo si avrà soltanto un moderato calo termico, a cui però non saranno associati fenomeni degni di nota.

Avremo un po’ di instabilità atmosferica sabato mattino sui rilievi della fascia centrale della regione, quando si intensificheranno anche i venti da nord. Il resto del weekend trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso.

La giornata di sabato vedrà una mattinata con cielo irregolarmente nuvoloso sul Gran Sasso e sulle zone più orientali del territorio aquilano, con possibilità di qualche debole rovescio sui rilievi. Quota neve in calo fino a 700 metri. Sul resto del territorio il cielo si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso al mattino. Da metà giornata le nubi tenderanno a diradarsi e il cielo tornerà sereno ovunque.

Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime in calo (MIN: -3/+0°C, MAX +4/+8°C). Venti moderati da nord/nord-est, con raffiche forti sui monti.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque e per l’intero periodo. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime in calo, massime in aumento (MIN: -7/-2°C, MAX +6/+10°C). I venti si indeboliranno e saranno ancora da nord al mattino, di direzione variabile nel resto del giorno.