Paq Center L’Aquila sul podio dell’Abruzzo Dance Enjoy

Nuovi importanti traguardi per i danzatori del PAQ CENTER di ritorno dal concorso nazionale “ABRUZZO DANCE ENJOY” tenutosi a Pescara lo scorso 11 Dicembre con i seguenti risultati:

WAKANDA CREW – primo posto cat. CREW HIP HOP BABY, PREMIO TECNICA e PRESENZA SCENICA, SUPA DUPA 2 -primp posto cat. DUO HIP HOP BABY.

CONCORSO “GIOVANI TALENTI” Tenutosi al Palapartenope di Napoli il 5 Dicembre 2021 – WAKANDA CREW – 1° posto cat. CREW HIP HOP UNDER + Premio miglior coreografia + Premio energia + vincitori assoluti del Trofeo Giovani Talenti categoria Under BLUSTER TWO – 2° posto cat DUO HIP HOP UNDER, SUPA DUPA 2 – 3° posto cat DUO HIP HOP UNDER, Simone Piccinini e Camilla Valentini, Premio al Miglior Talento

Le stesse 3 crew emergenti del PAQ Center hanno passato le selezioni per partecipare al programma televisivo “THE COACH” che si registrerà in estate a Bologna e andrà in onda il prossimo autunno sul canale 7Gold TV.

I giovani danzatori sono coreografati e seguiti dalle insegnanti e direttrici del PAQ Center Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini e dal giovane e talentuoso ballerino, coreografo ed insegnante Giorgio Tacconella che h conquistato anche il primo posto all’Abruzzo Dance Enjoy, primo posto cat SOLO HIP HOP SENIOR, primo premio assoluto al Talento, “TROFEO GIOVANI TALENTI” – 1° POSTO cat SOLO HIP HOP SENIOR

Il giovane coreografo, aka Hades, è uno dei pochi rappresentanti italiani del nuovo stile di danze urbane, il “LITEFEET” che nasce nel 2004 a New York, nei campi da basket di Harlem e arriva in Italia solo di recente grazie al TEAM di cui Giorgio fa parte.

Include inizialmente poche danze sociali, si sviluppa poi fino a diventare una nuova cultura urbana a tutti gli effetti. Contiene danze ballabili sia nei Club, che nelle Battle, che per strada.

HADES e’ stato chiamato di recente per performare a Londra al DANCERS DELIGHT UK insieme a uno dei pionieri e creatori di questo stile, Mr Youtube. E’ fondatore della LITEFEET CREW italiana composta da danzatori tutti abruzzesi, selezionata anche questa tra i talenti partecipanti al programma televisivo The Coach, la LITEFEET CREW è pronta a diffondere questa cultura in Italia a partire dal nuovo anno!

“Davvero sorprendente! I ballerini del Paq vogliono il palco e si vede! Hanno il desiderio di ballare dopo i due anni passati e i risultati sono davvero meritati. Un augurio di Buone Feste da parte delle Direttrici a tutto lo Staff, al Team Insegnanti ed a tutti gli allievi dai più grandi ai più piccini Buon Anno, sempre in Movimento… PAQ Center L’Aquila, Ti muovi, sei Arte!”, dicono Eleonora e Alice.