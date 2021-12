PNRR, sblocco credito d’imposta per le imprese che investono nel cratere Centro Italia

Pnrr, via libera dalla Commissione Bilancio allo sblocco del credito d’imposta per imprese che investono nel cratere sisma Centro Italia.

“La commissione Bilancio della Camera ha approvato all’unanimità l’emendamento a prima firma dell’On. Tullio Patassini (Lega) al dl Pnrr per sbloccare in Commissione europea il credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nel cratere sisma del Centro Italia. Un importante risultato di squadra, con il capogruppo Massimo Bitonci e i colleghi di Commissione Bilancio, arriva dopo la lunga battaglia sostenuta dalla Lega nei mesi scorsi, che ha portato alla proroga della misura per il 2021 nel Sostegni bis. Era fondamentale un ulteriore intervento legislativo per superare l’impasse con la Commissione europea e risolvere le preoccupazioni di una potenziale mancata autorizzazione alla misura di incentivo, essendo una disciplina straordinaria degli aiuti di Stato. Il credito d’imposta è una misura molto importante anche per le imprese dei comuni del cratere abruzzese, per dare quella necessaria spinta all’economia e creare nuovi posti di lavoro per il territorio”. Così in una nota i Parlamentari della Lega Abruzzo On. Giuseppe Bellachioma, On. Luigi D’Eramo, On. Antonio Zennaro, Sen. Alberto Bagnai.