Aumento contagi Covid 19, tornano le mascherine all’aperto

Mascherine obbligatorie anche all’aperto, nuove ordinanze dai sindaci abruzzesi.

Anche a Vasto e San Salvo, a partire da domani, venerdì 17 dicembre e fino a domenica 9 gennaio, sarà obbligatorio indossare le mascherine anche all’aperto. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dai sindaci Francesco Menna e Tiziana Magnacca, a margine del tavolo “Salus et Spes”, riunito nel pomeriggio di ieri dal Prefetto di Chieti.

“La decisione di far utilizzare la mascherina anche all’aperto – hanno dichiarato i due sindaci delle città costiere – nasce dall’esigenza di evitare contagi soprattutto in occasione delle festività natalizie, quando si registra in più luoghi, ed in particolare nel centro storico, un maggior afflusso di persone ed è complicato garantire il distanziamento interpersonale. Si tratta di una misura preventiva che, al pari delle altre relative al distanziamento interpersonale ed al divieto di assembramento che ogni cittadino deve osservare, vuole tutelare l’intera comunità e vivere le imminenti festività in sicurezza”.

Intanto l’assessorato alla Sanità ha reso noto che proprio in provincia di Chieti è stato isolato il primo caso di variante Omicron: “I laboratori del Cast dell’Università di Chieti, diretti dal professor Liborio Stuppia, hanno sequenziato il primo caso di variante Omicron in Abruzzo. Il tampone è di un 52enne della provincia di Chieti, che potrebbe aver contratto il virus in occasione di una manifestazione pubblica a cui ha partecipato fuori regione. L’uomo non presenta sintomi di rilievo ed è in isolamento domiciliare. Il Siesp della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha già attivato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria e avviato il tracciamento dei contatti del positivo”.