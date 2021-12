Vaccino Covid 19 ai bambini, i dubbi da sciogliere e come prenotare

“Bisogna proteggere anche i bambini dal Covid e il vaccino è l’unica arma di cui disponiamo. Pur avendo manifestazioni cliniche meno gravi di adulti e anziani, anche in questa fascia di età – come abbiamo visto in Italia e nel mondo – ce sono molti che sono stati ospedalizzati, alcuni finiti in terapia intensiva pediatrica”.

Questa l’esortazione del dottor Enrico Giansante, responsabile dell’Unità operativa complessa di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica della Asl 1, sentito dal Capoluogo. “Il vaccino è sicuro anche per i bambini e poi abbiamo medici e pediatri pronti a togliere ogni dubbio, prima di procedere. L’infezione si sta naturalmente spostando verso il basso, verso le fasce che non sono state ancora vaccinate, per questo è molto importante proteggerli”.

A partire dal 15 dicembre le Regioni inizieranno a ricevere oltre 1,5 milioni di dosi pediatriche e dal prossimo 16 dicembre si partirà con la vaccinazione della fascia più esposta al virus proprio perché senza copertura vaccinale e perché, sotto i 6 anni, esonerata dall’obbligo della mascherina anche a scuola.

Da questa sera sarà possibile prenotarsi sul portale al link in fondo alla pagina per vaccinare i bambini a L’Aquila e provincia

Ai bambini è stato riservato il vaccino mRNA pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

In ogni caso Giansante ha ribadito e rassicurato che l’incidenza dei ricoveri, almeno per ora, non sta toccando, almeno su L’Aquila e provincia, la fascia dei più giovani. “I sintomi sono sicuramente più lievi, ma in alcuni casi è stato comunque necessario il ricovero, per questo è importante prevenire”.

Perché quindi bisogna vaccinare anche i bambini visto che nella maggior parte dei casi contraggono la malattia in forma breve? “Hanno gli stessi diritti di tutta la popolazione a tornare a una normalità, a vivere senza paure, grazie al supporto di un vaccino che si sta dimostrando sicuro ed efficace”.

La vaccinazione dei più piccoli, però, divide e non trova d’accordo tutti i genitori. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, pubblicato da “La Stampa” il 13 dicembre, un genitore su due è d’accordo con la vaccinazione, il 24% delle famiglie non ha deciso cosa fare mentre il Nord Est si rivela più restio all’immunizzazione dei propri figli. Il campione totale degli intervistati lo scorso 5 dicembre registra: 45,3% favorevoli, 30,9% contrari, 23,8 indecisi.

A ieri, il totale per L’Aquila e provincia era di 802 positivi al Covid 19, di questi i ricoverati erano 24 e solo 1 in terapia intensiva. 233 i giovani positivi al Covid 19, con una fascia che va dalla materna alle superiori, tutti in isolamento fiduciario.

“Sono numeri e dati che significano una cosa sola: i vaccini ci stanno aiutando. I numeri per il capoluogo d’Abruzzo sono sicuramente confortanti, speriamo che le feste di Natale non creino problemi. Con la chiusura delle scuole sicuramente la situazione potrebbe migliorare, evitando tante occasioni di contatto, soprattutto tra i più piccoli, esonerati dall’uso delle mascherine”.

L’invito che Giansante si sente di fare è proprio per i ragazzi: “Divertitevi, perchè ne avete diritto, ma state attenti. Non dimenticate le precauzioni, sono fondamentali. Portate sempre la mascherina, lavatevi spesso le mani, non assembratevi. Durante le feste incontratevi, ma con prudenza e giudizio, evitando luoghi e locali troppo affollati”.

“L’attenzione deve essere alta per tutti, mi rivolgo ancora una volta ai genitori: fate vaccinare i vostri figli, consultate specialisti e pediatri e vedrete che in questo modo potrete dissipare dubbi e fake news che circolano ancora intorno al vaccino”.

Per quanto riguarda il vaccino Covid ai bambini, la circolare del Ministero della Salute prevede la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. L’immunizzazione della fascia 5-11 non è finalizzata a ottenere il Green Pass, che verrà comunque rilasciato. “I bambini sotto i 12 anni sono esenti – precisa il ministero della Salute – ma vaccinarli serve a proteggere la salute e limitare l’inesorabile avanzata del virus”.

Per quanto riguarda la prenotazione del vaccino Covid ai bambini è possibile farlo tramite piattaforma della Poste al seguente link , o tramite call center al numero verde unico gratuito 800169326.

I punti vaccino e gli orari riservati ai bambini per L’Aquila e provincia sono i seguenti:

San Vittorino e Avezzano: mercoledì, venerdì e sabato dalle 14 alle 18. Sulmona, Pescina e Tagliacozzo: mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17. Castel di Sangro: lunedì e venerdì dalle 15 alle 17.

“Vaccineremo su sei centri, pronti comunque ad aumentare giorni e orari a seconda delle esigenze e del flusso per non lasciare nessuno indietro”, assicura Giansante.