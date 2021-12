Vip sulla neve, Abruzzo superstar: da Giuliano Sangiorgi a Rudy Zerbi

Arrivata la neve in Abruzzo, i vip non si sono fatti attendere nelle mete più gettonate della stagione.

Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, in vacanza in Abruzzo, per trascorrere qualche giorno sulla neve. Sangiorgi ha scelto il comprensorio dell’Alto Sangro, tra Roccaraso e Sulmona. Con tanto di storia Instagram in cui elogia la bellezza della città di Ovidio e di visita al sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato.

C’è anche Rudy Zerbi, con i suoi bambini sulla neve di Campo Felice. Il giudice – critico musicale e produttore discografico ha condiviso sui social alcuni scatti della sua tappa bianca abruzzese, parlando di una “giornata indimenticabile” e di una meta, Campo Felice appunto, che ha scoperto grazie ad alcune segnalazioni.

E poi, ancora, c’è la cestista Valentina Vignali – anche nota per la partecipazione a format web e programmi televisivi, come Il Grande Fratello – arrivata ad Ovindoli. Non è la prima volta in Abruzzo per Valentina Vignali, in passato avvistata più volte a Roccaraso.

Insomma, diversi i vip arrivati sulle montagne innevate d’Abruzzo in questo weekend e tanti altri sicuramente arriveranno per sciare sulle nostre piste, approfittando dei giorni delle festività natalizie.