Premio Polidoro 2021, terzo posto a Loredana Lombardo del Capoluogo

È Piero Papa il vincitore della ventesima edizione del “Premio Polidoro”, per un articolo dal titolo “Per salvarsi i camosci ora puntano in alto”, apparso sul settimanale “Venerdì” di Repubblica. Il secondo premio è stato attribuito a Nicolino Farina per l’articolo “Il vino cotto nella storia e nella tradizione teramana”, pubblicato sull’Araldo. Il terzo premio è stato assegnato a Loredana Lombardo per l’articolo “Cimitero monumentale dell’Aquila, un tour tra magia e storia”, pubblicato sul Capoluogo.it.

Menzioni speciali sono state attribuite a Maurizio Di Fazio ( l’Espresso) e Adele Di Feliciantonio ( Il Centro). Il Premio alla carriera è stato assegnato, dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti, a Francesco Totoro.

La cerimonia di consegna dei Premi si terrà il 16 dicembre, alle ore 10,30, nella sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila. Nella foto i componenti la giuria presieduta dal prof. Walter Capezzali e da Marina Marinucci (Odg), Angela Ciano (Fondazione Carispaq), Duilio Rabottini ( Regione Abruzzo) e Luca Marchetti ( Bper Banca).