L’On. Tony Valeri, dalla Valle Peligna al Governo del Canada

La storia di Tony Valeri decano dei politici d’origine abruzzese in Canada.

L’On. Tony Valeri (classe 1957), è divenuto il decano dei politici d’origine abruzzese in Canada, dov’è nato nella città di Hamilton, da genitori partiti nei primi anni ’50 dalla Valle Peligna. Secondo l’ultimo censimento nello Stato nordamericano oltre 1,5 milioni di suoi abitanti vantano cognomi italiani, (il quarto gruppo etnico del Paese), tra i più aperti in tema di immigrazione, che fin dal 1971 ha scelto il multiculturalismo, con “il valore e la dignità di tutti i cittadini, indipendentemente dalle origini razziali, etniche, della lingua o della religione”.

La maggior parte degli italo-canadesi è concentrata nelle grandi aree urbane di Toronto, Vancouver, Montreal, in particolare nello Stato dell’Ontario (la Regione dei grandi laghi) e del Québec, francofono. Tutto questo non risulta casuale, se si pensa che in questo grande flusso migratorio, (tra il 1946 ed il 1967), la stragrande maggioranza di emigranti arrivati dal Sud e anche dal nostro Abruzzo, hanno beneficiato del sistema delle “sponsorizzazioni” dei parenti, già residenti, garanti del loro primo insediamento nello Stato Federale.

Ora i flussi migratori, da varie parti del mondo, si sono ridotti e modulati per quote programmate, più tarate sulle esigenze produttive del sistema economico canadese, comunque di tipo capitalistico, come i vicini Usa, pur con una legislazione ed un “welfare state”, più garantista ed europeo. Su questo modello il governo J.Trudeau è stato riconfermato, con un’impronta liberaldemocratica, molto composito etnicamente, che vanta ben tre ministri di origine italiana, al suo interno. Proprio tra i politici assurti ai massimi livelli di governo resta l’on. Tony Valeri, con la sua città di Hamilton, nello Stato dell’Ontario, dove si concentrano oltre500mila italiani e tra questi gli abruzzesi come Larry Di Ianni (la cui famiglia era originaria di Villetta Barrea) ed ex sindaco e grande educatore. Questa è una figura molto popolare nella nostra emigrazione, che costituisce lo stesso riferimento nel CRAM, avendo la città di Hamilton molti gemellaggi con i centri peligni. Indubbiamente però la figura di sindaco più carismatico resta quella di Maurizio Bevilacqua (classe 1960), nato a Sulmona ed emigrato a 10 anni in Canada, rieletto sindaco della città di Vaughan (oltre 300mila ab.), a nord di Toronto. Già deputato giovanissimo a soli 28 anni e rieletto fino al 2010, che addirittura ha concorso per la guida federale del grande partito liberale. Quest’ultimo di governo storico in Canada, dove anche l’on. Tony Valeri, è stato eletto per ben quattro legislature, fino ad arrivare alla carica di Ministro dei Trasporti, nel Governo Martin, a metà degli anni 2000.

Come il “centrista” Bevilacqua anche Valeri ha sempre coniugato le sue specifiche competenze con l’equilibrio di politico definito ” uomo d’integrità e buon umore”, molto vicino al mondo industriale e degli affari. Questo lungo percorso politico e professionale, in Canada resta essenziale, con l’esperienza amministrativa delle città, tipica del modello anglosassone, che difficilmente fa emergere leader “senza arte né parte”, come l’Italia ha avuto la ventura di sperimentare. Li, fin qui è stata garantita la stessa alternanza di governo e dei gruppi dirigenti, con la componente etnica italiana ed abruzzese affermatasi con un “ascensore sociale ” di famiglie operaie, che vedono i loro figli laureati, professionisti e tecnici di valore, che diventano da cittadini elettori anche eletti, ai vari livelli amministrativi e politici, locali e federali.

Lo stesso D.G. dei Servizi di Sicurezza del Canada, Luciano Bentenuto è originario di Torre De’ Passeri, impegnato anche a sostenere i rapporti tra i nostri emigranti e la loro stessa terra d’origine, attraverso la FNIC. Certamente le vecchie generazioni, più che le nuove, mantengono nel cuore le tradizioni della terra d’origine, tornandoci e sostenendo i borghi natii, specie se colpiti da calamità naturali, come il cratere del terremoto dell’Aquila del 2009, raccogliendo fondi per la loro ricostruzione. Questi, anche non conosciuti, come l’On. Tony Valeri, ora affermato uomo di impresa (Vice Presidente Corporale Affairs della Arcelor Mittal Dofasco), multinazionale dell’acciaio, presente anche in Italia. Un lobbista di successo, consulente altresì di grandi infrastrutture locali, ma forse sempre ammaliato dalla sua più grande passione: la politica con la P. maiuscola, che in Canada, ma non solo, si gioca con la palla…al centro.