Sciare in Abruzzo, le Tre Nevi richiamano il turismo bianco

Dove sciare in Abruzzo: ecco le piste e gli impianti funzionanti. Si spera in una boccata d’ossigeno per le attività del comprensorio montano dopo l’arresto degli ultimi due anni.

SCIARE IN ABRUZZO – L’Aremogna ha aperto le danze, a seguire la stazione Monte Magnola di Ovindoli, Campo Imperatore il giorno dell’Immacolata e oggi, sabato 11 dicembre, è la volta di Campo Felice. La stazione di Prati di Tivo resta purtroppo ferma.

Questa è la fotografia di un Abruzzo che si mette gli sci ai piedi dopo quasi due anni di stop e restrizioni. Nemmeno il vento forte e il meteo incerto hanno fermato gli appassionati che si sono riversati sulle piste parzialmente aperte a partire dal 2 dicembre ad oggi.

Roccaraso

Le nevicate dei giorni scorsi, le temperature rigide, il sistema d’innevamento programmato sono state le componenti ideali per preparare le piste al meglio per dare inizio alla stagione sciistica. Dal 2 dicembre aperti gli impianti: Cabinovia Pallottieri, tapis roulant, seggiovia Macchione, seggiovia Gravare Corte e seggiovia Valle Verde 1.

Campo Imperatore

Sci ai piedi nel giorno dell’Immacolata sul tetto degli Appennini che con la sua stazione si distingue per la neve naturale. Dopo gli imprevisti dei giorni precedenti alla riapertura c’è stata una corsa contro il tempo, o meglio una sorta di miracolo, che ha permesso l’apertura dopo il black out causato dal guasto al cavo dell’elettricità riparato tra mille difficoltà ma in tempi record. Si scia per ora con l’impianto delle sole Fontari. In attesa il ripristino della Scindarella il cui impianto è imprigionato dal ghiaccio.

Ovindoli

“Con le nuove nevicate previste nei prossimi giorni e il programma di innevamento artificiale ci organizzeremo anche per l’apertura di altre aree della Stazione” – comunicano da Monte Magnola. Impianti: Telecabina Le Fosse, Montefreddo e Brin. E le seguenti piste: Vetrina 1 , Canalone, Montefreddo Panoramica, Settebello, Brin e Tomba.

Campo Felice

Qualche problema con i cannoni sparaneve a causa delle temperature dei giorni scorsi, ma tutto è regolare nella stazione rocchigiana che torna con quasi il completo degli impianti: Brecciara (solo salita/discesa) – Campo Felice- Cisterna-Cerchiare-Colle DX-Colle SX. Piste: Scorpione-Capricorno-Toro-Giovanni Paolo II- Leone A.

Ci sono tutti i presupposti per accogliere prenotazioni per il turismo invernale nel comprensorio montano aquilano e non solo.

In arrivo altra neve nel fine settimana – Meteo Aquilano

La giornata di sabato vedrà cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, coperto ad est e nord-est. Avremo anche delle precipitazioni, più probabili ed intense sul Gran Sasso e sulle zone orientali del territorio aquilano. La neve cadrà dai 700 metri circa. Tale quota potrà essere leggermente più bassa o più alta a seconda dell’intensità e della persistenza delle precipitazioni stesse. Gli accumuli nevosi saranno abbondanti sul Gran Sasso. Temperature minime in leggero rialzo, massime in calo (MIN: -2/+1°C, MAX +2/+4°C), ventilazione moderata da nord, a tratti forte sui monti.

La giornata di domenica si aprirà con nuvolosità irregolare, più consistente sul Gran Sasso, dove ci saranno ancora delle nevicate residue dai 500 metri di quota. Da metà giornata le nubi e i fenomeni lasceranno spazio a schiarite via via più ampie. Temperature in calo, sia nei valori minimi che in quelli massimi (MIN: -4/-1°C, MAX +0/+3°C). Ventilazione sostenuta da nord, in indebolimento nel corso delle ore.

Ad inizio settimana, col il ritorno del bel tempo, saliranno anche le temperature diurne ma attenzione alle forti inversioni termiche notturne e alle nebbie nelle vallate.