Covid 19 in Abruzzo, 326 nuovi casi positivi

L’aggiornamento dell’11 dicembre sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono 326 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 90.497.

Sono stati eseguiti 5193 tamponi molecolari e 8778 test antigenici, 2 deceduti, rispettivamente di 78 e 86 anni, in provincia di Teramo e Chieti.

Sono 82491 guariti (+103 rispetto a ieri), 5433 attualmente positivi (+257 rispetto a ieri), 114 ricoverati in area medica (-5 rispetto a ieri).

13 i ricoveri in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 5306 in isolamento domiciliare (+260).

Covid 19, il report per provincia.

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (37), Chieti (154), Pescara (68), Teramo (102), in accertamento (1).

I controlli in provincia dell’Aquila.

Nella giornata di ieri, venerdi 10 dicembre 2021, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 212 controlli personali per Green

Pass, con 1 persona sanzionata per dispositivi di protezione e 82 attività o esercizi controllati.