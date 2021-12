TSA, in scena il teatro per bambini e famiglie

Gli appuntamenti del TSA con “Cuntaterra”, torna in scena il teatro per bambini e famiglie.

A Santo Stefano di Sessanio l’Associazione “Gira e Rigira” propone sabato 11 dicembre, alle 11,30, “La Santa Allegrezza” di e con Marcello Sacerdote, una produzione del TSA, Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con Cuntaterra. Lo spettacolo itinerante, a passo d’asino, è un viaggio tra teatro, racconti e musiche con gli strumenti tipici della tradizione abruzzese. Le storie sul cammino della Madonna, del Bambinello e San Giuseppe, raccontate attraverso lo sguardo del popolo. E poi suonate natalizie, superstizioni, riti, fatti veri e fantasiosi, le curiosità e le tradizioni di una santa allegrezza che tutti amiamo festeggiare. Ci sono storie e tradizioni che vanno raccontate per non andare perdute e che si arricchiscono anche grazie all’attenzione di chi vuole ascoltarle.

Per ulteriori informazioni 328.8411477

Evento anche a Brecciarola di Chieti, dove domani alle ore 17.30, dopo quasi due anni di fermo e incertezze pandemiche CuntaTerra torna a organizzare uno spettacolo nella sua sede o casa teatrale. Ancora una volta nel segno delle belle sinergie e delle belle storie da raccontare. Si riparte dai bambini e dalle famiglie, che tanta fiducia ed entusiasmo hanno sempre corrisposto. In scena la compagnia Brucaliffo de L’Aquila e il loro spettacolo in co-produzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo. Lo spettacolo è inserito all’interno del progetto “L’ARTE NON SI FERMA” promosso dal TSA, sotto la direzione di Pietrangelo Buttafuoco e la direzione artistica di Giorgio Pasotti, per sostenere le realtà teatrali abruzzesi durante il difficile periodo della pandemia.

CANTI CONTI E FANTASTICI RACCONTI

spettacolo teatrale per bambini e famiglie

Una produzione associazione Brucaliffo e Teatro Stabile d’Abruzzo

con Francesca Catenacci

e Cecilia Cruciani

regia di Fabrizio Pompei

scenografie di Edoardo Gaudieri

costumi Brucalab

disegni di Erika Torlone

Lupi, capre, capretti, fornaie, cacciatori, corvi, poetesse, cantastorie … un turbinio di personaggi interpretati e cantati in maniera coinvolgente e divertente.

Un invito continuo agli spettatori a partecipare allo spettacolo, il desiderio forte di un abbraccio collettivo dopo i tanti mesi di chiusura dei teatri.

Un messaggio che invita a guardare ciò che ci circonda da diversi punti di vista: le paure ci allontanano e ci separano… al tempo stesso ci invitano alla prudenza e possono salvarci la vita. Insieme ululiamo alla luna e lei ci accompagnerà nella notte più buia!

Spettacolo adatto a bambini dai 4 ai 9 anni

LO SPETTACOLO SI TERRA’ PRESSO CUNTATERRA ✵

(Via Sangro 9 – Brecciarola di Chieti, CH)

INGRESSO (riservato ai soci arci): 6 euro

Costo Tessera Socio Annuale: 7 euro

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

PER INFO E PRENOTAZIONI:

379 2219937- 338 7582167

ass.cterra@gmail.com