Palazzo dei Pavoni, il B&B dell’Aquila è pronto al Natale: il Relais scelto anche dagli sciatori

Buona la prima, o sarebbe meglio dire buoni i primi quattro mesi per Palazzo dei Pavoni, l’elegante B&B in pieno centro a L’Aquila, già pronto per le feste di Natale.

Primi bilanci per Palazzo dei Pavoni Relais di Charme, che ha aperto le sue porte a L’Aquila, a fine luglio scorso.

Ottimi numeri per il B&B Superior nel cuore dell’Aquila, che ha accolto numerosi turisti arrivati soprattutto tra agosto e settembre. Ora arriverà il Natale 2021: “C’è una nuova spinta al turismo di prossimità. In tanti vengono dalla capitale e si sorprendono di ritrovare una ‘nuova’ L’Aquila”.

L’estate ricca di eventi sicuramente ha fatto la sua parte. Palazzo dei Pavoni ha accolto molti turisti giunti a L’Aquila per gli eventi, gli spettacoli e le manifestazioni che hanno animato i mesi di agosto e settembre. “Anche guardando al mese di ottobre possiamo dire di avere avuto buoni numeri in fatto di presenze. Ora novembre è stato un mese di transizione, in attesa delle festività natalizie. Purtroppo non ha aiutato tantissimo la pioggia, che ha caratterizzato in gran parte lo scorso mese. Comunque, siamo pronti ad accogliere quanti sceglieranno di fare tappa a L’Aquila e vivere le iniziative natalizie in programma”, ci spiegano Fabiana e Alessandro, che si occupano della gestione della struttura.

Palazzo dei Pavoni è un B&B di tipo Superior, dotato di una piccola Spa esclusiva per due ed offre una vetrina per le eccellenze artigianali. Si può scegliere di prenotare due camere singole o matrimoniali, con una sala dedicata esclusivamente alla colazione degli ospiti, per garantire loro sicurezza, spazio e tranquillità. Inoltre è anche possibile prenotare un appartamento – con una capienza massima di 5 persone – con due matrimoniali e una singola con uso cucina, in cui viene servita anche qui la prima colazione, o la Suite dei Pavoni, dotata di un salottino personale a disposizione, dove viene servita la prima colazione.

La prenotazione si può effettuare su tutte le piattaforme online come Booking, AirBnB, etc.

La stagione invernale è alle porte ed in tanti arriveranno nell’aquilano per dirigersi sulle piste da sci. Non è un caso se, allora, già in molti abbiano scelto Palazzo dei Pavoni Relais di Charme come luogo in cui tornare a rilassarsi alla fine di giornate trascorse sulle piste. “Intanto stiamo raccogliendo prenotazioni di diversi Ospiti, attratti dalla possibilità di praticare i numerosi sport invernali a Campo Imperatore, Campo Felice, Ovindoli. Questo sarà un periodo pieno di iniziative a L’Aquila e soggiornando da noi basterà fare due passi per ammirare il Villaggio di Natale in Piazza Duomo, o tutte le altre attrazioni presenti in città”.

“Ovviamente – aggiungono i proprietari – le presenze dipenderanno da eventuali chiusure Covid, che speriamo non siano necessarie”.

Il dato che si registra è una presenza costante dei turisti e dei visitatori in città, che non è limitata soltanto ai mesi estivi. Lo sottolineano Fabiana e Alessandro “Abbiamo notato che una buona fetta di Ospiti tenda a decidere di partire all’ultimo momento, quindi abbiamo spesso anche prenotazioni effettuate last minute rispetto all’arrivo degli Ospiti. Sembra cambiata la filosofia alla base del turismo. Questo anche per la nuova immagine che caratterizza L’Aquila: e dal punto di vista dell’immagine turistica e dal punto di vista della sua posizione. Oggi, per fortuna, sempre più spesso arrivano Ospiti da Roma e in generale dal Lazio, ma anche da città di altre regioni limitrofe, come Marche, Umbria, Emilia,Toscana… anche se, purtroppo, qualcuno vede ancora L’Aquila come una città lontana e scomoda da raggiungere. Cosa assolutamente non vera”.

Più di qualcuno, infine, torna in città e resta piacevolmente sorpreso nell’osservare i progressi della ricostruzione. “Diversi Ospiti ci raccontano, sorpresi, come era L’Aquila quando sono venuti – anni fa – a visitarla per la prima volta, oppure dopo il terremoto. Oggi tornano incuriositi e salutano la città portando con sé l’immagine di una L’Aquila nuova, anche più bella. E le iniziative che la accendono nei vari mesi dell’anno sono un segno di vita importantissimo e fondamentale nella trasformazione che l’immagine della città ha avuto, in questi anni. Anche loro, tutti i visitatori che tornano a casa, raccontano la nuova L’Aquila: la città rinata”.

Pubbliredazionale