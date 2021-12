Il ministro Enrico Giovannini a L’Aquila: “PNRR, grande opportunità per i territori”

L’AQUILA – Tappa dell’iniziativa “Italia Domani”, il ministro Enrico Giovannini dialoga con gli enti locali sul PNRR. Gli investimenti per L’Aquila e l’Abruzzo.

Tappa aquilana per “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR. Per l’occasione nel capoluogo abruzzese è arrivato il ministro Enrico Giovannini, che con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il capo del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica, Marco Leonardi, ha illustrato i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse.

“Quella del PNRR – ha spiegato il ministro Giovannini – rappresenta una grande opportunità per tutti i territori, in particolare per quelli che, rispetto alla propria storia, risultano più distanti dalle medie nazionali. L’Abruzzo è una regione cerniera tra il Tirreno e l’Adriatico, quindi investiamo molto sulle direttrici ferroviarie, ma non solo: investiamo su infrastrutture idriche, tecnologie, con un piano a tutto tondo definito in collaborazione con il presidente della Regione e i sindaci. Ma non finisce qui: c’è anche il Fondo di Sviluppo e Coesione che andrà utilizzato in coerenza con il PNNR”.

Per quanto riguarda il collegamento Pescara L’Aquila, il ministro ha sottolineano: “Ci sono delle direttrici che vanno migliorate, in quanto la situazione attuale è inaccettabile, anche attraverso la sperimentazione dei treni a idrogeno che evitano l’elettrificazione della linea, che è più costosa e implica lo stop ai treni durante lavori”.

Sulle autostrade infine, il ministro ha assicurato “attenzione altissima”: “Sul PNRR sono previsti investimenti forti per creare un sistema di monitoraggio per la sicurezza; per quanto riguarda i pedaggi ne stiamo parlando è c’è possibilità di intervento in legge di Bilancio”.

“È una giornata importante – ha aggiunto il sindaco Pierluigi Biondi – che ribadisce l’attenzione del Governo verso la nostra Città e il suo territorio; si tratta dell’unica tappa abruzzese ed è importante che il Governo voglia confrontarsi su collegamenti e gap infrastrutturale che va risolto. Tra i temi anche quello del Pef e la messa in sicurezza per la normativa antisismica per le autostrade”.

“Si tratta di un’occasione storica, – ha commentato l’onorevole Stefania Pezzopane – grazie a misure generali per 200 miliardi e una misura specifica per i nostri territori, da 1 miliardo e 780 milioni già inserita nel pacchetto Conte 2 e ribadita da Draghi. Abbiamo già impostato iniziative per L’Aquila e il cratere, come la Scuola nazionale della Pubblica amministrazione, il Centro nazionale di Protezione civile e iniziative per il Castello e il Museo che cambieranno la città. Occorre fare rete, partecipazione e competenze e bene ha fatto Palazzo Chigi a promuovere questi incontri”.

