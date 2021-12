Tanti auguri Loredana!

Grande festa in casa Capoluogo (seppure con le dovute distanze come il periodo dominato dal Covid impone): compie oggi gli anni Loredana Lombardo, esuberante ed eclettica firma del giornale.

Fra una storia, un reel e l’ultimo manicaretto da sfornare prima di iniziare il turno, Loredana non si perde mai d’animo e ogni giorno porta una ventata di leggerezza, allegria e ironia fra i colleghi, mai così necessaria come in questi lunghi mesi di pandemia.

Lei è portavoce ufficiale del lato fashion del giornale: se hai dubbi sull’ultimo filtro di Instagram, la moda inverno 2022 o come si usa lo sciroppo d’agave, sappiamo sempre a chi chiedere!

Auguri Lo, che la vita ti sorrida sempre, e che il sorriso non venga mai a mancare nonostante le sofferenze disseminate sul percorso. Noi saremo al tuo fianco.

