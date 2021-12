Covid 19 in Abruzzo, 134 nuovi casi positivi e 2 decessi

L’aggiornamento del 9 dicembre sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono 134 (di età compresa tra 1 e 96 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 89854. Il totale è inferiore in seguito a riallineamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 84enne della provincia di Chieti e di una 85enne della provincia di Teramo) e sale a 2607. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 82144 dimessi/guariti (+167 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5103* (-37 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 888 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche). 124 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4969 (-41 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1577 tamponi molecolari (1618335 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5548 test antigenici (1437488). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.88 per cento.

Covid 19, il report per provincia.

Del totale dei casi positivi, 22666 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+9 rispetto a ieri), 22682 in provincia di Chieti (-2 per riallineamento), 21205 in provincia di Pescara (+61), 22443 in provincia di Teramo (+65), 712 fuori regione (-2) e 146 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

I controlli in provincia dell’Aquila.

Nelle giornate di martedi e mercoledi, 7 e 8 dicembre 2021, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 840 controlli personali, con 1 persona sanzionata green pass, 9 persone sanzionate dispositivi di protezione, 1 persona denunciata ex art. 260 RD 1265/34 (art. 2, comma 3 DL 33/2020), 207 attività o esercizi controllati e 3 titolari di attività sanzionati.