30 anni per le Grotte di Stiffe, San Demetrio dedica l’annullo filatelico

Le Grotte di Stiffe tagliano il traguardo dei 30 anni. Uno spot promozionale su San Demetrio e l’annullo filatelico per l’occasione. L’Amministrazione comunale, “Tesori d’Abruzzo” e Poste Italiane insieme per la presentazione.

30 anni per le Grotte di Stiffe. Domenica 12 dicembre, alle ore 17.30, presso il “Teatro Nobel per la Pace”, verranno presentati il video promozionale a firma De Siena Editore e lo speciale giornalistico, pubblicato nel numero 62 della rivista Tesori d’Abruzzo, entrambi dedicati alla località San Demetrio Ne’ Vestini.

Lo speciale cartaceo dal titolo “San Demetrio ne’ Vestini: meraviglia di natura e cultura”, scritto dalla giornalista e storica dell’arte Angela Ciano con le foto di Alessandro Petrini (videomaker del suggestivo spot), svela con parole e immagini un territorio dolce e accogliente, nel quale sopravvivono splendide testimonianze culturali lasciate dalla mano dell’uomo in secoli di storia. Attraverso il testo, gli scatti e le riprese video, si scopre un luogo unico, dove la natura ha lasciato segni tangibili di bellezza, tra i quali spiccano il lago di Sinizzo e le Grotte di Stiffe. Una copia verrà omaggiata a tutti i presenti.

Durante l’evento di presentazione, patrocinato dal Comune di San Demetrio ne’ Vestini, interverranno l’editore di “Tesori d’Abruzzo” Paolo de Siena e l’autrice dell’articolo Angela Ciano, insieme al Sindaco Antonio Di Bartolomeo, ai consiglieri al turismo Mattia Di Fabio e alla cultura e associazionismo Alessandro Taddei, il Presidente del Parco Regionale Sirente Velino Francesco D’Amore, il Sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi e il Vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo. A dare ulteriore rilievo all’evento, la cerimonia di “Annullo Filatelico” e di presentazione della cartolina dedicata ai 30 anni dall’apertura delle Grotte di Stiffe, alla presenza dei dirigenti provinciali di Poste Italiane.

Il Sindaco Di Bartolomeo “invito tutti ad intervenire ad un evento su cui abbiamo creduto e investito e che abbiamo voluto regalare alla cittadinanza prima delle feste natalizie. Era necessario realizzare uno spot promozionale di livello per promuovere San Demetrio e devo dire che Paolo De Siena lo ha fatto con una professionalità eccelsa. Uno spot per far conoscere il nostro paese in tutta Italia e nelle fiere internazionali del turismo. Esprimo un ringraziamento a Poste Italiane per l’annullo e la cartolina in una occasione così importante per le nostre Grotte di Stiffe e dedicato appositamente all’evento dei 30 anni dall’apertura. La cartolina per celebrare la bellezza di un sito naturale che ogni anno richiama numerosissimi visitatori, attratti dalla magia di un ambiente tanto splendido quanto inusuale. Un regalo davvero speciale, quello di Poste Italiane, che certifica l’interesse e la vicinanza nei confronti della nostra Comunità e delle nostre bellezze naturale”.

Si ricorda, infine, che per prendere parte alla presentazione sono necessari green pass e mascherina, in ottemperanza alle norme anti-covid.