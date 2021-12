In ricordo di Ida De Michelis da UnivAq una raccolta a favore dell’Airc

L’Università degli Studi dell’Aquila per ricordare la professoressa Ida De Michelis, prematuramente scomparsa, ha promosso una raccolta fondi a favore dell’Airc.

La professoressa Ida De Michelis è scomparsa l’11 novembre scorso a soli 44 anni, a causa di una brutta malattia. Docente di Teoria dello sviluppo dei processi chimici, ricopriva anche il ruolo di responsabile dei servizi di orientamento e tutorato del DIIIE. Era una brillante scienziata, stimata e apprezzata da tutti, per le sue qualità umane e professionali. La sua scomparsa ha colpito duramente sia la comunità aquilana che quella avezzanese, dov’era molto conosciuta

Il personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia (DIIIE) ha promosso una donazione in favore dell’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, in sua memoria.

La raccolta fondi è stata creata all’interno del sito web della Fondazione Airc. Qui il link per accedere alla pagina delle donazioni