Stefania Pezzopane verso L’Aquila 2022: “Centrosinistra inclusivo per battere la destra”

Stefania Pezzopane ospite di Grandangolo, l’approfondimento politico del Capoluogo, a cura del Direttore David Filieri. Un’intervista a tutto campo: dal Governo

Stefania Pezzopane: “Quello che più ci spaventa è l’aumento che grava sull’energia. A pesare sono soprattutto le accise e c’è – anche adesso – un dibattito interno al Governo in cui si discute l’ipotesi, ad esempio, di abbattere l’Irpef. Si tratta di un meccanismo complesso, che si sta affrontando in Legge di Bilancio. In generale, soprattutto la questione Energia, è una partita importante e globale: sicuramente l’Italia deve proteggere le sue imprese e i consumatori. Lo stanziamento di ulteriori 3 miliardi per abbattere gli aumenti è una scelta coraggiosa del Governo”, ha spiegato l’onorevole del Pd, in apertura dell’intervista rilasciata al Capoluogo.

Stefania Pezzopane – Dalla stretta attualità, ai rapporti tra i Partiti di Governo. Cosa sta succedendo?

“Si tratta di un quadro politico in continua trasformazione, del resto la pandemia ha messo a dura prova il sistema dei partiti. Oggi l’elezione del Presidente della Repubblica si pone come un passaggio dirimente, soprattutto in questa fase, in cui abbiamo al Governo non una coalizione politica, ma una coalizione di ‘emergenza’. Questo Governo sta reggendo agli scossoni e sta lavorando a una Legge di Bilancio importantissima, che dovrà accompagnare il PNRR. Le forze politiche al Governo dovranno essere in grado di individuare una figura che, di nuovo, unisca il più ampio arco costituzionale. Ma è prematuro dire se ciò sarà possibile. Ci sono forze di destra che spingono per le elezioni; ma a mio giudizio si deve andare alle elezioni a scadenza. Poiché la priorità del Paese, oggi, è utilizzare bene i fondi del PNRR. Lasciamo Draghi dov’è, finiamo la legislatura e poi si comporrà un quadro politico diverso“.

Stefania Pezzopane, l’intervista

“Ci saranno dei mutamenti, anche relativamente allo stesso centrosinistra – ha aggiunto Stefania Pezzopane – poiché questa esperienza di Governo sta dimostrando che si può lavorare insieme. Il centrosinistra sta lavorando accanto a forze di centrodestra, a dimostrazione che non ci sono barriere insormontabili“.

Intanto, a L’Aquila, si avvicina la data delle elezioni comunali 2022.

“Il sondaggio del centrodestra non è costruito su precisi testa a testa e lascia le percentuali degli indecisi da parte. Lasciando da parte i sondaggi, comunque, oggi vediamo ricandidarsi un sindaco che avrebbe potuto fare molto di più per la città dell’Aquila. Per quanto riguarda, nello specifico, il centrosinistra si stanno iniziando a delineare i confini di una coalizione progressista e democratica. Al tavolo si sono seduti non solo partiti, ma anche gruppi che stanno lavorando a liste civiche. Si è parlato della volontà di andare insieme, di battere la destra e di costituire un’alternativa valida alla realtà politica attuale”.

Stefania Pezzopane smentisce, quindi, le indiscrezioni sull’aver convinto Americo Di Benedetto a fare un passo indietro. “Assolutamente no. Mi auguro che anche Americo Di Benedetto si sieda al tavolo della coalizione. Al momento ha preso parte a un tavolo regionale, non a quello comunale, che comunque si è riunito finora soltanto una volta. Siamo pronti ad accogliere figure e gruppi, vogliamo essere inclusivi e riteniamo che questa città abbia bisogno non dell’uomo solo al comando, ma di una grande partecipazione democratica“.