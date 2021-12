Il Mercatino di Natale accende L’Aquila, l’inaugurazione

L’attesa sta per finire, il Mercatino di Natale accende le festività natalizie a L’Aquila: domani 4 dicembre l’inaugurazione.

Domani, sabato 4 dicembre, alle 12.30 verrà inaugurato il Mercatino di Natale dell’Aquila, allestito in piazza Duomo con le classiche casette di legno che richiamano le baite di montagna. Interverranno, insieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli organizzatori e gli espositori presenti.

Sarà un Natale ricco di eventi e divertimenti quello dell’Aquila 2021. Come annunciato in questi giorni Piazza Duomo si trasformerà in un vero e proprio Villaggio di Natale, con il Mercatino che ospiterà bancarelle ed espositori di prodotti tipici, degustazioni, bevande calde e ricette tradizionali, oltre ad articoli e realizzazioni artigianali. Inoltre, Piazza Duomo ospiterà nuovamente l’Ice Park, la pista di pattinaggio pronta ad accogliere soprattutto i più piccoli.

Per tornare a respirare e a vivere insieme quella serenità che la pandemia ha portato via, tra attrazioni, iniziative, sorprese e l’atmosfera magica del Natale.