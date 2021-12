Franco Franciosi, il suo progetto Quote incoronato Menù di Territorio dell’anno da Gambero Rosso

Il Progetto quote di Franco Franciosi premiato Menù di Territorio dell’anno. Nuovo riconoscimento per lo chef e patron dell’osteria Mammaròssa.

Un titolo che arriva dalla rivista del settore Gambero Rosso, che ha deciso di premiare l’idea e la proposta di Franco Franciosi.

Il progetto Quote si inserisce nell’ambito di un’esperienza di ricerca e documentazione del patrimonio agroalimentare, partendo proprio dalla cucina e dai prodotti abruzzesi, che meritano di essere valorizzati, spesso addirittura conosciuti. Quote, quindi, cataloga le migliori realtà locali, dando spazio a storie e tradizioni, a quei prodotti che meritano una rinnovata attenzione. Nel tempo ci sono state anche cene tematiche per raccontare l’Abruzzo attraverso i suoi sapori, da quelli costieri a quelli di montagna.

Causa pandemia, il progetto Quote è partito completamente soltanto quest’anno. La proposta si strutturerà in 29 appuntamenti che si svolgeranno, a partire dall’anno in corso, per i prossimi due anni.