Polis 305, un nuovo Spazio Civico: “I partiti da soli non bastano”

L’AQUILA – Presentato Polis 305 Spazio Civico, il nuovo progetto politico che coinvolge tutte e quattro le province abruzzesi.

Si è svolta questa mattina presso la sala “S. Spagnoli” del Palazzo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, la conferenza stampa per la presentazione di “Polis 305 Spazio Civico”. Si tratta di un progetto politico, che abbraccia le quattro province abruzzesi, fondato da Americo Di Benedetto per la provincia dell’Aquila, Gianguido D’Alberto per la provincia di Teramo, Marco Alessandrini per la provincia di Pescara e Antonio Luciani per la provincia di Chieti.

“La politica – ha sottolineato Americo Di Benedetto – ha perso attrattività. Ci unisce un percorso di esperienze e di vita, con noi persone di grande qualità umana e politica”.

“Vogliamo mettere in rete – ha aggiunto Luciani – tutte le forze civiche che non trovano spazio nei partiti tradizionali. Le particolarità del progetto sono quelle della generosità e dell’altruismo”.

“Bisogna scardinare – ha sottolineato Alessandrini – la logica ridondante del ‘che mi tocca’”, con il sindaco D’Alberto che conferma: “Non è tatticismo politico o una ricollocazione, si tratta di un percorso che nasce dal territorio, per il rapporto con le comunità. Il messaggio da trasmettere è quello del riequilibrio territoriale”.

“Lavoriamo ormai da anni, insieme a molti altri amici a questo progetto politico – chiariscono i quattro fondatori – precisando che vogliamo dare il via, con spirito di altruismo e generosità verso il territorio, ad un percorso aperto a uomini e donne che come noi sentono la necessità di avere uno strumento nuovo e innovativo per far crescere il nostro Abruzzo”.

“Noi ci definiamo semplicemente promotori – concludono Alessandrini, D’Alberto, Di Benedetto e Luciani – pronti a farci da parte se servirà e a restare a servizio di tutti quegli amministratori, cittadini e risorse della nostra regione che spontaneamente decideranno di aggregarsi senza alcuna formalità, liberamente e nella massima autonomia. Proprio perché riteniamo necessaria la partecipazione alla nascita di questa grande aggregazione di tutti coloro che intendono condividerne principi e linea di lavoro, invitiamo ad una prima assemblea costituente, che si terrà nei prossimi mesi, nella quale daremo ufficiale avvio alle attività nei territori”.

Polis 305 Spazio Civico, chi sono i fondatori.

Marco Alessandrini: “Ho 50 anni, sono sposato con Mariela, avvocato dal 2000. Ho ricoperto nel periodo che va dal 2008 al 2019 tutti i ruoli pubblici possibili presso il Comune di Pescara, consigliere, assessore e Sindaco nel quinquennio 2014-2019. Sto frequentando un Master alla Bocconi in Management dell’Amministrazione Pubblica, per avere un diverso punto di vista.

Americo Di Benedetto: “Sono nato a L’Aquila, ho conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 1992/1993 discutendo una tesi in Ragioneria degli Enti Pubblici Locali dal titolo “I servizi pubblici a domanda individuale – Comune dell’Aquila”. Esercito la professione di dottore commercialista specializzato nella revisione degli enti locali. Sono stato Sindaco del Comune di Acciano all’età di 30 anni, e presidente della Gran Sasso Acqua Spa . Nel primo anno dell’emergenza post sisma ho coordinato i sindaci dei 56 Comuni del Cratere 2009. Sono stato componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Sirente Velino e componente del Consiglio Superiore delle Comunicazioni. Sono stato Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni dei Tribunali di L’Aquila e Sulmona. Sono Consigliere regionale dell’Abruzzo – XI Legislatura”.

Gianguido D’Alberto: “Sono Sindaco di Teramo dal 20 giugno 2018. Sono Presidente di Anci Abruzzo dal 2019. Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico nel 1996, mi sono laureato in giurisprudenza all’Università di Teramo nel 2002 con una tesi sulla giustizia costituzionale. Nell’anno successivo ho vinto due concorsi per l’accesso al dottorato di ricerca, uno in tutela dei diritti fondamentali e l’altro in diritto costituzionale e diritto costituzionale europeo. Nel 2008 ho ottenuto un dottorato di ricerca in quest’ultima materia. Ho prestato servizio nel Consiglio Regionale dell’Abruzzo nel ruolo di funzionario esperto per l’assistenza tecnico-giuridica e legislativa. Dal 2006 al 2008 ho insegnato diritto ed economia all’Istituto paritario Il Nazareno sempre a Teramo. Nel 2018 mi sono candidato come sindaco di Teramo per le elezioni amministrative, sostenuto da una coalizione di centro-sinistra. Al ballottaggio del 24 giugno ho vinto con il 53,26% dei voti.

Antonio Luciani: “Ho 52 anni, sono sposato ed ho due figli, ed ho avuto l’onore di fare il Sindaco della città di Francavilla al Mare dal 2011 al 2021. Mi sono laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Teramo nel 1995. Esercito la professione di Avvocato dall’anno 1998, e sono iscritto all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori dall’anno 2011. Ho ricoperto la carica di Consigliere presso l’Ordine degli Avvocati di Chieti per due mandati, sono

stato componente di Commissioni per pubblici concorsi. Dal 2005 al 2010 sono stato Presidente della società sportiva Francavilla Calcio. Nella primavera del 2011 ho deciso di candidarmi alle elezioni amministrative della città di Francavilla al Mare in una coalizione di centrosinistra. Dal 2012 al 2014 sono stato vice presidente del Cal (Consiglio per le Autonomie Locali). Terminato il primo mandato, nel 2016 mi sono candidato nuovamente a Sindaco della città, questa volta ottenendo un altissimo consenso al primo turno, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da cinque liste civiche e dal Partito Democratico. Nella successiva competizione elettorale del 2021 ho presentato una lista con il mio nome “Antonio Luciani 2021 – 2026” che è stata la più votata nella città di Francavilla al Mare ed ha contribuito significativamente all’elezione dell’attuale Sindaco della città Avv. Luisa Russo.