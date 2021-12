L’AQUILA – Sarà una giornata di maltempo quella di giovedì 2 dicembre. Allerta meteo in Regione.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di Domani, giovedì 2 dicembre 2021, prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-D1 (BACINO ALTO DEL SANGRO); prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI su ABRU-B (BACINO DELL’ATERNO) e ABRU-E (MARSICA); prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO su ABRU-A (BACINI TORDINO – VOMANO), ABRU-C (BACINO DEL PESCARA) e ABRU-D2 (BACINO BASSO DEL SANGRO).

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

È stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N.° 21110 PROT. PRE/52075 del 1/12/2021 recante:

“DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU LAZIO E CAMPANIA, IN ESTENSIONE AI SETTORI INTERNI DI ABRUZZO E MOLISE.

LE PRECIPITAZIONI SARANNO ACCOMPAGNATE DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E LOCALI FORTI RAFFICHE DI VENTO.

DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDONO VENTI DI BURRASCA, CON RINFORZI FINO A BURRASCA FORTE, SUD-OCCIDENTALI SU LAZIO, CAMPANIA, BASILICATA OCCIDENTALE E SETTORI INTERNI DI ABRUZZO E MOLISE.

POSSIBILITÀ DI FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE”.

Le previsioni del tempo nell’aquilano

La giornata di giovedì trascorrerà con cielo coperto sulle zone occidentali e sui rilievi per l’intero arco delle 24 ore. Irregolarmente nuvoloso al mattino altrove, con ulteriore aumento della nuvolosità nel corso delle ore.

Ci saranno anche dei rovesci, deboli, sparsi e concentrati a ovest e sui monti al mattino, diffusi e localmente intensi, in estensione al resto del territorio, da metà giornata.

Quota neve in sali-scendi, inizialmente in rialzo fino a 1900 metri e poi in successiva diminuzione fino ai 1400 metri della serata. Gli accumuli nevosi saranno consistenti oltre i 2000 metri di quota.

Temperature in rialzo, specie nei valori minimi (MIN: +3/+6°C, MAX +8/+12°C). Ventilazione moderata da sud-ovest, forte a tratti sui monti.

(Francesco De Angelis)

