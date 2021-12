Barete, Sos Cacatora: la quercia monumentale tra rami secchi e parassiti

Problemi per la Cacatora, quercia monumentale di Basanello di Barete. La segnalazione.

Non si tratta di un albero qualunque, tutto il contrario. Quella che è conosciuta come “La Cacatora” è una Quercia monumentale che si trova nella frazione Basanello del Comune di Barete. L’albero è stato attaccato, molto probabilmente, da cerambicidi, una famiglia di coleotteri, come segnala Pietro Salvatori, per RAMI, il Registro degli Alberi Monumentali d’Italia, in cui la quercia di Barete è stata inserita.

“La Cacatora presenta rami secchi e segnature alla base che fanno ipotizzare, con molta probabilità, ad un attacco di Cerambicidi. L’esemplare monumentale appartiene al Genere Quercus, della specie pubescens, e per dimensioni è la seconda della Regione Abruzzo dopo la Quercia de Zi Co’ di Cagnano Amiterno. L’albero è inserito nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia e meriterebbe anche per questo motivo di essere tutelato e curato. Ogni anno La Cacatora è visitata da molti appassionati e cercatori di Alberi ed è anche presente nella pubblicazione di Francesco Nasini ‘Grandi Albreri d’Abruzzo’ “, conclude Salvatori .