L’AQUILA – Arriva Cartoons On The Bay, il Festival internazionale dedicato all’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale. Tutti i dettagli.

È in programma dal 3 all’8 dicembre “l’antipasto” dell’edizione 2021 di Cartoons On The Bay, il Festival internazionale dedicato all’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale che l’anno scorso – con un’edizione inizialmente prevista a Pescara – si era dovuto svolgere online per via dell’emergenza Covid 19. L’edizione 2021, invece, si terrà a L’Aquila (e Pescara) finalmente anche in presenza. A presentare l’evento in conferenza stampa, il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il sindaco Pierluigi Biondi, la Presidente di RaiCom, Teresa De Santis in collegamento streaming e il direttore artistico dell’evento Roberto Genovesi.

Cartoons on the Bay, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, si svolgerà quindi dal 3 all’8 dicembre con una ricca offerta di contenuti su diverse piattaforme digitali, mentre a L’Aquila è prevista una ricca programmazione di anteprime cinematrografiche. In questa edizione ci saranno ospiti internazionali che parleranno dei linguaggi del mondo dell’audiovisivo e dintorni; il premio Hall of Fame viene assegnato a Fusako Yusaki, con una retrospettiva dedicata; un’interessante offerta di film e cortometraggi, oltre a tanti contenuti per ragazzi e famiglie.

A fare gli onori di casa, il sindaco Biondi che ha presentato il ricco “antipasto” della manifestazione che si alternerà nella sua forma completa tra L’Aquila e Pescara. Quindi i saluti del presidente Marsilio, che ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa targata Rai e bonariamente “strappata” ad altre regioni che pure avrebbero voluto ospitarla.

Ringraziando L’Aquila e l’Abruzzo per l’ospitalità, Teresa De Santis ha parlato di Cartoon on the bay come “pietra preziosa del nostro sistema di eventi speciali”, sottolineando anche l’aspetto “cross-mediale” del progetto.

Nel dettaglio degli eventi in programma per questo gustoso “antipasto” aquilano, il direttore artistico Roberto Genovesi, con i 6 film previsti al Movieplex. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento Covid e con le vigenti misure anti Covid.

I film in programma dal 3 all’8 dicembre: TR A SH, Wolfwalkers, Ladri di Natale, Tom&Jerry, Yaya e Lennie: the walking liberty, La buona strega di Natale.

