Tanti auguri di buon compleanno a Mimi, la sorella sempre in movimento e con la quale non puoi distrarti un attimo!

Tanti auguri a Emanuela Lombardo, meglio conosciuta come Mimi, anzi “Chef Mimi”, cuoca provetta per passione, amante del cibo, della cucina, del lavoro, dell’adorato marito Marco che oggi verrà deliziato sicuramente con qualche manicaretto “magro e senza spine”.

Foto 2 di 2



“Prima la pandemia, poi gli impegni, anche quest’anno non saremo insieme per il tuo compleanno! Sei lontana, ma ti sento sempre accanto a me, anche quando non ci sei o impegnata nell’ennesima call! Sei stata e sarai sempre la mia migliore amica, la sorella sulla quale spero di poter contare, la compagna di tante bisbocce negli anni più belli e sereni della nostra vita!”.

“Ci chiamavano ‘le sorelle Lombardo’, quasi a scherno, invece di questo legame ne sono sempre andata fiera: io e te insieme siamo meglio del Trio Ferragni, di Belen e Cecilia e anche di Cochi e Renato. Ti auguro solo cose belle e ricordati una cosa: che il meglio deve ancora venire, anzi sta arrivando! Adesso soffia forte sulle candeline e se sono troppe, passa da casa che ti presto l’estintore. Sarà un anno meraviglioso! La tua ‘Loro’”.

Tanti auguri a Emanuela Lombardo anche dalla redazione del Capoluogo.