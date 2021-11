Rotatoria casello Bussi – Popoli: verso l’inizio dei lavori

A una svolta i lavori per la rotatoria al casello Bussi – Popoli.

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo in una nota inviata agli organi di stampa, aggiorna i cittadini circa le attività poste in essere dagli Enti preposti per la soluzione dell’annosa vicenda e dei disagi generati dalla chiusura del casello Bussi – Popoli.

“Ho preso l’impegno con i cittadini che mi hanno sollecitato più volte, di interessarmi al problema della chiusura del casello Bussi-Popoli; i disagi e i rischi connessi a tale problema, meritano tutta la mia attenzione e la condivisione partecipata con la Prefettura di Pescara, Autostrada dei Parchi e Anas. A seguito degli incontri e delle interlocuzioni istituzionali, si è raggiunto l’accordo tra le parti interessate per la realizzazione di una rotatoria; ieri è stato posizionato da Strada dei Parchi, il pannello a messaggio variabile, precedentemente rimosso, esattamente nel punto indicato nel progetto redatto dalla Struttura Territoriale Abruzzo e Molise dell’ANAS, al fine di consentire l’inizio dei lavori. Sarà mia cura seguire le fasi di realizzazione della rotatoria fino al termine dei lavori e condividere con i cittadini la soddisfazione che la ‘politica del fare’ generalmente elargisce a piene mani.”