Giornata della Colletta Alimentare, anche il 9° Alpini in campo per la solidarietà

L’AQUILA – C’è anche l’Esercito in campo per la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, con il 9° Reggimento Alpini.

Anche quest’anno i militari dell’Esercito del 9° Reggimento Alpini hanno fornito il loro supporto in occasione della 25° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, consueto appuntamento di solidarietà organizzato dalla Fondazione Banco Alimentare ONLUS.

L’iniziativa è un gesto concreto di condivisione nei confronti di tutte quelle persone in difficoltà a cui gli Alpini in armi non potevano mancare, oltre che un importante momento di coinvolgimento e sensibilizzazione al problema della povertà alimentare, che al giorno d’oggi colpisce migliaia di persone in Italia.

Foto 2 di 2



La Brigata Alpina “Taurinense” ha preso parte all’evento fornendo il concorso di uomini e mezzi in forza al 9° Reggimento Alpini, supportando così la raccolta di alimenti presso 18 supermercati del Comune dell’Aquila.

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare nasce nel 1997, con l’obiettivo di raccogliere i prodotti destinati alla preparazione dei pasti

serviti nelle mense che si occupano delle persone indigenti.