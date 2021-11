Covid 19 in Abruzzo, 219 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 27 novembre sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Oggi in Abruzzo sono stati registrati 219 nuovi casi positivi, di età compresa tra 1 e 91 anni.

Le nuove positività registrate sono emerse a fronte di 3898 tamponi molecolari e 13055 test antigenici eseguiti. Nessun deceduto nelle ultime 24 ore.

Sono 80565 i casi guariti (+70 rispetto a ieri) dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Gli attualmente positivi al Covid19 sono 4174, (+149 nelle ultime 24 ore). Dei contagi attuali 98 sono ricoverati in area medica (+7), 9 in terapia intensiva (+2), 4067 in isolamento domiciliare (+140).

Covid 19, il report per provincia.

Del totale dei casi positivi registrati oggi, 15 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 91 in provincia di Chieti, 48 in provincia di Pescara, 62 in provincia di Teramo, per 3 positività invece sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.