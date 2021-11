Carmen Casoraro, “8 anni fa nasceva la versione migliore di me”

Carmen Casoraro è una bellissima ragazza di 28 anni che vive a Francavilla: quest’anno festeggia un compleanno importante: la sua rinascita, il suo essere finalmente donna al 100 per per cento.

La storia di Carmen Casoraro è lunga e commovente e passa attraverso il riconoscimento “al femminile”. Una storia, che il Capoluogo aveva raccontato 2 anni fa, dopo aver “scovato” Carmen su Instagram.

Carmen Casoraro è la più giovane donna in Abruzzo che si è sottoposta al lungo percorso di cambio di genere. Casoraro, un cognome quasi evocativo di quella che sarebbe stata la sua vita; perchè intorno alla disforia di genere c’è ancora tanto pregiudizio, soprattutto in una piccola regione come l’Abruzzo.

Oggi festeggia questa ricorrenza come un secondo compleanno: è una donna a tutti gli effetti ed è una donna bellissima, con un fisico prosperoso che ricorda le pin up degli anni’50 e dietro gli occhi un mondo, fatto di scelte motivate da una grande determinazione, quella di essere riconosciuta donna a tutti gli effetti.

“Ogni anno mi aspetto sempre qualcosa da qualcuno… ma oggi no! Ho comprato a me stessa un dolce,una candelina ed una magnifica orchidea.. ed e’ proprio davanti all’immagine della mia dea che trascorro questi attimi di celebrazione personale… 8 anni fa, ho cambiato sesso, sia fisicamente che sui documenti, quest’anno però è’ tutto diverso perché io ho imparato ad amare ogni lato di me.. e vorrei fare dei ringraziamenti.

Ringrazio la mia Dea per essermi sempre stata vicina ed avermi aiutata ad essere una donna libera.ringrazio la mia famiglia che nel bene mi ha garantito un futuro migliore ma anche nel male a contribuito ad essere forza motrice del mio percorso.ringrazio mia sorella per non avermi mai giudicata ed essere sempre stata un esempio in molte circostanze.ringrazio i miei amici per essere stati comprensivi amorevoli e avermi sostenuta in battaglie che 10 anni fa erano ancora taciute.ringrazio i miei due chirurghi il primo per avermi dato la vita e il secondo per aver  perfezionato ciò che altri avevano iniziato ringrazio di psicologi che hanno sempre lavorato per il mio equilibrio ed in particolare ringrazio il mio attuale psichiatra, che cura le mie ansie con erbe e sostanze naturali e che discute con me di temi spirituali fornendomi sempre una terapia a 360°.ringrazio la mia famiglia spirituale vicina e lontana, siete la mia ispirazione ogni giorno e il mio amore per voi e oltre i limiti di questo mondo.

Ringrazio le mie clienti che mi hanno scelto sempre senza pregiudizio a voi e alla vostra bellezza ho dedicato i miei studi, ed è per le donne che porto avanti i miei pensieri anche se certe volte risultano estremamente anticonformisti. ringrazio gli uomini che mi hanno distrutta, i parenti che mi hanno derisa, quelli che mi hanno dimenticata e quelli che non ci sono mai stati perché siete la conferma che la genetica non vincola buon senso ed altruismo.

Ringrazio i cittadini del mio paese di origine per avermi derisa, pregiudicata ed odiata fino al calare delle tenebre e vi ringrazio per avermi amata di notte mostrandomi i lati più bui dell’essere umano, quello più perverso.ringrazio le persone che sono state ferme davanti al bullismo, alle donne che mi hanno invidiata per la mia bellezza e quelle che mi hanno rubato i finti amori.ringrazio gli uomini che mi hanno fatto sentire meno di una donna biologica perché sono una ragazza transessuale e ancora ringrazio per non aver mai provato fiducia in un uomo.ringrazio per non aver mai avuto l’opportunità di conoscere il mondo maschile, per non aver avuto l’educazione che è un bambino si aspetta, ringrazio ogni volta che qualcuno ha cercato di opprimermi, ogni attimo che qualcuno ha minato alla mia libertà… È grazie a voi se oggi sono la versione migliore di me stessa, senza paura ed odio nel cuore, la mia sensibilità è la mia forza, e mi amo più di ogni altra cosa al mondo. Ringrazio gli dei, me stessa, e le mie cinque creature che ogni giorno ho la possibilità di abbracciare ed amare, Ho una vita davvero meravigliosa e non cambierei nulla di ciò che è stato

18 Novembre 2013

18 Novembre 2021

Per tutta l’eternità”.

Tanti auguri Carmen e ci dispiace se a volte ancora oggi, nel 2021, tu debba “giustificarti” per le tue scelte!