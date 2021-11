Abarth club Abruzzo, appuntamento a Piazza Duomo per gli appassionati

L’Abarth club Abruzzo dà appuntamento agli appassionati dell’iconica auto a marchio Fiat per sabato 11 dicembre ad Avezzano e domenica 12 a L’Aquila, a Piazza Duomo.

Quest’anno, in friendship con l’Abarth Club Roma, è stato organizzato l’evento di fine anno, “L’Aquila Mountain Tour”, a L’Aquila i giorni 11 e 12 dicembre.

In particolare, l’11 dicembre ci sarà un incontro ad Avezzano presso il kartodromo “La Maddalena” dove i partecipanti potranno correre in pista e fare sessioni di taxi drift. Domenica 12 dicembre, invece, il ritrovo è a L’Aquila alle ore 9 in Piazza Duomo.

Dopo la colazione è previsto un giro guidato per le vie del centro storico per ammirare le bellezze paesaggistiche della città. Verso le ore 11 si partirà per un giro in auto alla scoperta dei monti aquilani, che avrà come tappa principale Campo Felice, dove si farà anche una breve sosta. Verso le ore 12:30 rientro in Piazza Duomo per il pranzo e la tombola di Natale.

L’Abarth Club Abruzzo nasce da un’idea di alcuni amici teramani appassionati del marchio dello scorpione che decidono di creare un gruppo su Facebook per scoprire quanti appassionati vi fossero nella zona.

Visto il grande afflusso di utenti sulla pagina social, decisero di creare un vero e proprio club che potesse raggruppare tutti gli appassionati di Abarth nel territorio.

Così, la sera del 12 aprile 2017 nacque ufficialmente l’A.S.D. Abarth Club Abruzzo, con lo scopo di riunire tutti gli abarthisti di ieri e di oggi, per condividere la stessa grande passione: il mondo Abarth.

Regolarmente riconosciuto dalla FIAT quale Club Ufficiale, l’Abarth Club Abruzzo, è un’associazione senza scopo di lucro che raggruppa i possessori di autovetture Abarth storiche e moderne, per correre in pista, partecipare a raduni nazionali ed internazionali, instaurare collaborazioni con altri club di automobili e per prender parte attivamente agli eventi degli stessi, impegnandosi anche nell’organizzare raduni a livello locale e nazionale.

L’evento dell’11 e del 12 dicembre è stato realizzato grazie alla concessione del patrocinio gratuito da parte del Comune dell’Aquila. Per qualsiasi informazione in merito, contattare il presidente Filippo Colangeli, al numero 349/086 9795.