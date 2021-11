Lavoro Abruzzo, le date dei concorsi

Lavoro Abruzzo: decise le date per 11 concorsi che partiranno al 13 dicembre.

52 posti di lavoro in Abruzzo, per la copertura di diverse figure professionali. Per accedere alle prove è necessario presentare il Green pass.

Lavoro Abruzzo: le date e le sedi per le prove

COLLABORATORE INFORMATICO Le prove del concorso pubblico per la copertura di 4 posti per il profilo di collaboratore specializzato informatico a tempo indeterminato si svolgeranno il prossimo 16 dicembre, con inizio alle 16.30, a Pescara, nell’edificio di Pescara Fiere in via Tirino numero 431.

Ogni candidato, si legge nel bando, riceverà, nei 5 giorni precedenti la data del concorso, una email dall’indirizzo noreply@concorsismart.it con allegate la lettera di partecipazione con indicazione del giorno, della data, dell’ora e della sede di convocazione e le istruzioni pre- concorso e le autocertificazioni Covid 19.

La prova di concorso verterà su nozioni di programmazione, nozioni fondamentali sulle reti di trasmissione dati, internet e servizi collegati, sistemi autorizzativi di accesso ai dati, componenti hardware di pc e server, codice in materia di protezione dei dati personali, codice dell’amministrazione digitale, protocollo informatico e diritti e doveri dei dipendenti pubblici.

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO La prova si svolgerà il 14 dicembre prossimo, alle 10, nella Nuova Fiera di Roma, Via Portuense numero 1.645, padiglioni 5 e 6, ingresso Nord.

Il concorso è relativo alla copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 3 posti nel profilo di collaboratore specializzato amministrativo. La prova scritta verterà sulla normativa in materia di ordinamento regionale, il procedimento amministrativo, la notificazione di atti, le regole fondamentali sulla privacy, elementi di diritto amministrativo, diritti e doveri dei dipendenti pubblici e sul protocollo informatico.

ASSISTENTE TECNICO Sono cinque i posti da assistente tecnico messi a bando dalla Regione. La prova selettiva è prevista per il 15 dicembre, alle 9, nell’Edificio Pescara Fiere, Via Tirino numero 431, a Pescara. I candidati dovranno prepararsi su diritto amministrativo, tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici, tutela dell’ambiente, codice dei contratti pubblici, urbanistica ed edilizia, elementi normativi e tecnici in materia di sicurezza nei cantieri e in materia di sicurezza sul lavoro, diritto civile e diritto penale.

ASSISTENTE INFORMATICO Il bando di concorso riguarda la copertura di cinque posti di categoria C, con profilo professionale assistente informatico, a tempo pieno e indeterminato. La prova si svolgerà il 15 dicembre prossimo a Pescara, alle 12, nell’Edificio Pescara Fiere, Via Tirino numero 431.

I candidati dovranno prepararsi su diritto amministrativo, elementi di gestione e sviluppo di pagine web, nozioni fondamentali su application server, gestione documentale, gestione e ottimizzazione di database relazionali, attività sistemistiche informatiche, amministrazione digitale, salvaguardia dei dati, processi di dematerializzazione documentale, diritto civile e diritto pensale.

ASSISTENTE CONTABILE È fissata per il 13 dicembre, alle 14, a Roma, nella Nuova Fiera di Roma, Via Portuense numero 1.645, padiglioni 5 e 6, ingresso nord, la prova del concorso pubblico per la copertura di 10 posti da assistente contabile (cat. C) a tempo indeterminato. La prova verte su diritto amministrativo, contabilità pubblica, ragioneria generale, economia aziendale, rapporto di lavoro nel pubblico impiego, diritto civile e diritto penale.

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Il concorso pubblico per 8 posti da assistente amministrativo (cat.C) si svolgerà il 13 dicembre 2021, alle 9, nella Nuova Fiera di Roma, Via Portuense numero 1.645, padiglioni 5 e 6, ingresso Nord. Le materie oggetto della prova d’esame saranno diritto amministrativo, rapporto di lavoro nel pubblico impiego, contabilità pubblica, codice dei contratti pubblici, diritto civile e diritto penale.

SPECIALISTA FARMACISTA Due i posti da specialista farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. La Regione ha fissato la prova per il 17 dicembre prossimo, alle 8.30, nell’Edificio Pescara Fiere, Via Tirino 431, a Pescara. La prova sarà su diritto amministrativo e costituzionale, trattamento dei dati personali, diritto civile, diritto penale, ordinamento finanziario e contabile, amministrazione digitale, farmacologia, farmacopea ufficiale, tecnica e legislazione farmaceutica, spesa farmaceutica, statistica farmaceutica.8) SPECIALISTA

INFORMATICO Il 17 dicembre alle 12.30, a Pescara nell’Edificio Pescara Fiere, Via Tirino 431 si terrà il concorso per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 2 posti di specialista informatico, categoria D. La prova verterà anche su diritto amministrativo e costituzionale, trattamento dei dati personali, diritto civile, diritto penale, realizzazione di sistemi informatici, progettazione di applicazioni informatiche, analisi dei processi tramite gli standard più utilizzati, progettazione e gestione di infrastrutture tecnologiche complesse, tecniche di collaudo dei sistemi informatici, progetti software, sicurezza informatica in ambienti applicativi, codice amministrazione digitale.

SPECIALISTA ECONOMISTA Il concorso per nove posti da specialista economista si terrà il 16 dicembre, alle 8.30 nell’Edificio Pescara Fiere, Via Tirino 431. I candidati dovranno prepararsi su diritto amministrativo e diritto costituzionale, trattamento dei dati personali, diritto civile, diritto penale, disciplina del lavoro pubblico, ordinamento finanziario e contabile delle Regioni, diritto dell’Unione europea, amministrazione digitale e ragioneria generale.

SPECIALISTA AMMINISTRATIVO La prova per coprire tre posti, a tempo indeterminato, da specialista amministrativo si terrà il 16 dicembre alle 12.30, nell’Edificio Pescara Fiere, Via Tirino 431, a Pescara. Tra le materie di prova diritto amministrativo, trattamento dei dati personali, diritto civile, diritto penale, disciplina del lavoro pubblico, ordinamento finanziario e contabile.

SPECIALISTA AGRONOMO Il 17 dicembre alle 16.30, nell’Edificio Pescara Fiere, Via Tirino 431 è prevista la prova per la copertura di 1 posto, a tempo indeterminato, da specialista agronomo.Tra le materie d’esame diritto agrario, zootecnia e agricoltura montane geologia, gestione e tutela del verde pubblico, difesa del suolo