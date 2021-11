Covid 19, prof positivo: 8 classi in quarantena

Otto classi sono finite in quarantena a Pratola Peligna dopo l’accertata positività al covid di un docente che è andato a fare lezione senza aspettare l’esito del tampone.

Il docente aveva fatto il tampone dopo aver avuto alcuni sintomi riconducibili al Covid 19; senza aspettare il referto è andato a scuola e ha fatto regolarmente lezione.

Una leggerezza che adesso ha comportato la quarantena per 8 classi: tutti dovranno fare il tampone per accertare di non aver contratto il virus.

Come riporta Il Centro, il Dipartimento di prevenzione della Asl 1, invita tutte le persone che gravitano intorno la scuola ad avere atteggiamenti più prudenti e a una maggiore attenzione in un momento così delicato.

Anche nella vicina Sulmona intanto continua la lotta al contenimento del Covid 19: un nuovo screening di mamma è stato organizzato per i giorni 26, 27 e 28 novembre.