Donne in armi, a che punto è la rivoluzione culturale?

L’AQUILA – Donne In Armi, l’evento organizzato dal Corecom Abruzzo: pari opportunità e parità di genere.

È davvero in atto la rivoluzione culturale rispetto al ruolo delle donne nella società moderna? A che punto siamo per il concreto riconoscimento della parità di genere? E come viene affrontato il tema delle pari opportunità nelle zone di conflitto? Se ne parlerà lunedì 22 novembre, alle ore 15 nella sala Ipogea dell’Emiciclo, all’Aquila, nel convegno “Donne in Armi” promosso dal Corecom Abruzzo nell’ambito delle iniziative della giornata internazionale contro la violenza alle donne che cade il 25 novembre prossimo.

Testimonianza eccellente, quella della tenente colonnello Rosa Vinciguerra, capo sezione “Pari opportunità e prospettiva di genere” dello Stato Maggiore della Difesa, che ripercorrerà l’evoluzione del tema nell’ambito delle Forze armate – a partire dall’apertura del reclutamento della componente femminile – fino al ruolo specifico femminile nelle operazioni di peacekeeping secondo le risoluzioni ONU.

Interverranno al dibattito anche Sarina Biraghi, giornalista de La Verità e già direttore del Tempo, ed Emma Evangelista, giornalista abruzzese, che riporterà la sua esperienza di inviata nelle zone di conflitto.

A moderare l’incontro, la giornalista aquilana Roberta Galeotti, componente Corecom.

Questo momento di incontro fa seguito al protocollo d’intesa “donne e media” stipulato dal Corecom con la Commissione regionale Pari Opportunità, l’Ordine dei giornalisti della Regione Abruzzo e il Sindacato dei giornalisti abruzzesi.

(foto di copertina da infodifesa.it)